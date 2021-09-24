В США мужчина устроил стрельбу в супермаркете

Стрельба произошла в Колльервилле, городе с населением около 50 тыс. человек на юго-западе Теннесси. Полиция прибыла на место происшествия почти сразу после начала стрельбы. На момент прибытия полицейских в магазине было 44 сотрудника и неопределенное количество покупателей.

Начальник полиции сообщил, что из 12 раненых один находится в хирургии, еще один в реанимации. В медицинское учреждении также доставили пострадавшего, у которого не было ранений — ему потребовалась помощь специалистов, чтобы справиться с панической атакой.

«Мы обнаружили людей, которые прятались в морозильных камерах и запертых офисах», — заявил начальник полиции, не уточнив информацию о нападавшем.

Сотрудница магазина рассказала о том, что с началом стрельбы она проинструктировала коллег и покупателей следовать за ней в дальний конец магазина и попыталась закрыть дверь, но вооруженный мужчина последовал за ними.