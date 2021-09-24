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  • Эстония
  • Сильный ветер не позволяет продолжить изучение останков парома «Эстония» и в пятницу

Сильный ветер не позволяет продолжить изучение останков парома «Эстония» и в пятницу

Сильный ветер и в пятницу не позволяет продолжить изучение останков парома «Эстония».

В четверг исследовательские работы у останков пассажирского парома «Эстония» были прекращены из-за ветреной погоды. Ситуация и в пятницу утром такова, что работы все еще приостановлены. «Мы ждем улучшения погоды, затем снова запустим ROV, - сказал Postimees руководитель фонда SA Mare Liberum и исследовательского проекта Маргус Курм. - Мы учитывали, что в это время года на море бывают штормы, и поэтому экспедиция надолго не затянется».

Созданная по инициативе родственников погибших в катастрофе «Эстонии» исследовательская группа SA Mare Liberum в среду утром прибыла на место, где почти 27 лет назад затонул паром «Эстония».

«Хотя путь к месту гибели «Эстонии» занял больше времени, чем планировалось, путешествие было спокойным и настроение у всех рабочее. Мы проинформировали о своих планах всю команду и готовимся к подводным исследованиям. Подготовка включает, например, планирование погружений, а также анализ имеющегося материала, такого как видеозаписи прошлых погружений и карты морского дна», - сказал тогда Маргус Курм.

Первая задача – исследование морского дна с помощью многолучевого сонара. «Это не означает выполнения погружений, под кораблем находится только сонар. План состоит в том, чтобы изучить всю территорию, составить карту места крушения и расположенных вокруг объектов. Затем мы проведем первичный осмотр с помощью подводного робота, чтобы точно определить, в каком положении находится затонувшее судно и есть ли вокруг него что-нибудь, что может помешать более подробному исследованию. Если проблем не возникнет, в ночную смену приступит к работе вторая команда подводных роботов, задача которой – фотограмметрическое сканирование повреждений судна», - пояснил Курм.

В организованной Mare Liberum экспедиции участвуют 43 человека, среди них 18 членов экипажа корабля и шесть представителей СМИ. Остальные участники займутся планированием и выполнением подводных работ. Корабль имеет различные гидролокаторы, две группы подводных роботов и четырех водолазов с необходимым исследовательским и записывающим оборудованием. Также имеется все необходимое вспомогательное оборудование, например, кран, airlift для удаления рыхлого грунта и различные измерительные приборы.

Экспедиция проводится на идущем под мальтийским флагом судне RS SENTINEL, принадлежащем немецкой компании RS OFFSHORE, руководителем и собственником которой является Курт Роде. RS SENTINEL - судно, специально адаптированное для подводных и водолазных работ, основательно перестроенное в 2010 году и оснащенное современным оборудованием и техникой.

Материалы, собранные в ходе исследовательского проекта, будет изучать доктор Анджей Ясионовски, чья сингапурская компания SophusQuorum Pte. Ltd. специализируется на экспертизе морских катастроф. Ясионовски ранее уже сталкивался с темой расследования трагедии «Эстонии», будучи членом научного консорциума SSPA, действовавшего с 2005 по 2008 годы, и проводившего ряд исследований в связи с «Эстонией» по заказу правительства Швеции. Научный анализ должен быть готов к весне следующего года.

Помимо подводных исследований и научного анализа материала, исследовательский проект SA Mare Liberum также предусматривает интервью с некоторыми спасшимися в катастрофе «Эстонии». Кроме того, была создана трехмерная модель носового визира парома «Эстония», повреждения которого теперь можно изучать дистанционно.

Деятельность и исследовательский проект фонда финансируются за счет пожертвований и продажи прав СМИ. Крупнейшим спонсором в Эстонии является концерн Postimees Grupp, в который, помимо прочего, входят медиаканалы Postimees, Kanal 2, BNS и радио Kuku.

Mare Liberum – фонд, основанный в июле этого года по инициативе родственников погибших под эгидой Маргуса Курма. В совет организации входят Пирет Кергандберг, Райво Хеллерма и Карл-Эрик Лаантеэ-Рейнтамм.

Собранная во время экспедиции информация, а также фотографии и видеоролики, будут опубликованы на сайте SA Mare Liberum: www.mare-liberum.ee

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