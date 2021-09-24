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За сутки в Эстонии прибавилось 548 зараженных, четверо скончались

Вакцинация. ФОТО: Tairo Lutter

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 6658 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 548. Четверо скончались.

Среди новых заразившихся 388 человек не были вакцинированы, а 160 полностью прошли курс вакцинации.

По состоянию на утро 24 сентября ввиду симптоматической инфекции COVID-19 в больничном лечении нуждается 141 человек. Всего в больницах находится 169 пациентов с коронавирусом, из них 117 человек (69,2%) не были вакцинированы, у 52 человек (30,8%) курс вакцинации завершен.

За сутки в больницах открыли 17 новых историй болезни. Скончались четверо зараженных: 74-летняя женщина, 83-летний мужчина, 84-летняя женщина и 88-летняя женщина.

Было введено 4117 доз вакцины, в общей сложности ввели 1 350 078 доз. Среди совершеннолетних людей как минимум одной дозой вакцины привиты 66,5%.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.

В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 794 3943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7:00 до 22:00).

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