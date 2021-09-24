Мужчина открыл стрельбу возле автобусной остановки

Отреагировавшие на вызов полицейские выяснили, что 40-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения из до сих пор неустановленного оружия совершил несколько выстрелов в воздух и в направлении находящегося рядом леса, сообщает пресс-служба Ляэнеской префектуры.