Пт, 24.09.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Золотая маска
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees
1

Мужчина открыл стрельбу возле автобусной остановки

Полиция. ФОТО: Arved Breidaks / Lõuna-Eesti Postimees

В четверг, 23 сентября, в полицию поступило сообщение, что у автобусной остановки в Аэспа были слышны выстрелы.

Отреагировавшие на вызов полицейские выяснили, что 40-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения из до сих пор неустановленного оружия совершил несколько выстрелов в воздух и в направлении находящегося рядом леса, сообщает пресс-служба Ляэнеской префектуры.

Никто в результате стрельбы не пострадал. Полиция задержала стрелка в качестве подозреваемого. Все обстоятельства случившегося выясняются, было начато производство по статье о тяжком нарушении общественного порядка. 

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back