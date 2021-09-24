Мужчина открыл стрельбу возле автобусной остановки
В четверг, 23 сентября, в полицию поступило сообщение, что у автобусной остановки в Аэспа были слышны выстрелы.
В четверг, 23 сентября, в полицию поступило сообщение, что у автобусной остановки в Аэспа были слышны выстрелы.
Отреагировавшие на вызов полицейские выяснили, что 40-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения из до сих пор неустановленного оружия совершил несколько выстрелов в воздух и в направлении находящегося рядом леса, сообщает пресс-служба Ляэнеской префектуры.
Никто в результате стрельбы не пострадал. Полиция задержала стрелка в качестве подозреваемого. Все обстоятельства случившегося выясняются, было начато производство по статье о тяжком нарушении общественного порядка.