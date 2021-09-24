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  • Из Эстонии выслали иракца, найденного в багажнике автомобиля

Из Эстонии выслали иракца, найденного в багажнике автомобиля

Гражданин Ирака пытался незаконно перевезти своего соотечественника. ФОТО: PPA

21 сентября вечером из Эстонии был выслан 23-летний гражданин Ирака. В течение трех лет ему запрещено въезжать в нашу страну.

Он проник на территорию Европейского союза в конце августа, когда незаконно пересек белорусско-латвийскую границу. Он хотел пробраться через Эстонию в Финляндию, но 31 августа был задержан в Таллиннском порту вместе с контрабандистом при попытке пересечь границу в багажнике автомобиля. Было начато производство, по решению суда его задержали на срок до двух месяцев и доставили в следственный изолятор.

В начале сентября контрабандист с финским видом на жительство, который тоже является гражданином Ирака, был наказан условным лишением свободы на восемь месяцев с высылкой из Эстонии и трехлетним запретом на въезд. Также он должен оплатить штраф в размере в 438 евро.

Гражданин Ирака пытался незаконно перевезти своего соотечественника. ФОТО: PPA

«Мы по-прежнему должны быть готовы к тому, что иммигранты, нелегально прибывающие из Белоруссии в Европейский союз, могут захотеть использовать Эстонию в качестве транзитной страны по пути в Скандинавию. Мы по-прежнему в режиме повышенной готовности в пограничных районах и на погранпунктах, чтобы максимально усложнить им передвижение через Эстонию», - сказал руководитель службы надзора за границей и миграцией Пыхьяской префектуры Юлав Калф.

С середины августа, когда полиция начала применять усиленные компенсационные механизмы, всего было проверено 64 792 транспортных средства и 126 797 человек. В Таллиннском порту, который является одним из самых популярных мест переceчения границы в Эстонии, полиция ежедневно проверяет в среднем 85% пассажиров.

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