Из Эстонии выслали иракца, найденного в багажнике автомобиля

Он проник на территорию Европейского союза в конце августа, когда незаконно пересек белорусско-латвийскую границу. Он хотел пробраться через Эстонию в Финляндию, но 31 августа был задержан в Таллиннском порту вместе с контрабандистом при попытке пересечь границу в багажнике автомобиля. Было начато производство, по решению суда его задержали на срок до двух месяцев и доставили в следственный изолятор.

В начале сентября контрабандист с финским видом на жительство, который тоже является гражданином Ирака, был наказан условным лишением свободы на восемь месяцев с высылкой из Эстонии и трехлетним запретом на въезд. Также он должен оплатить штраф в размере в 438 евро.

Гражданин Ирака пытался незаконно перевезти своего соотечественника. ФОТО: PPA

«Мы по-прежнему должны быть готовы к тому, что иммигранты, нелегально прибывающие из Белоруссии в Европейский союз, могут захотеть использовать Эстонию в качестве транзитной страны по пути в Скандинавию. Мы по-прежнему в режиме повышенной готовности в пограничных районах и на погранпунктах, чтобы максимально усложнить им передвижение через Эстонию», - сказал руководитель службы надзора за границей и миграцией Пыхьяской префектуры Юлав Калф.