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Знарок вновь возглавил сборную России по хоккею

Олег Знарок. ФОТО: Mikhail Metzel

Новым главным тренером сборной России по хоккею стал Олег Знарок, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Олимпийского комитета России.

«Олег Знарок возглавил сборную России по хоккею. Об этом сообщил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк», - говорится в сообщении.

На посту наставника национальной команды 58-летний специалист сменил Валерия Брагина.

Ранее Знарок работал со сборной России - с 2014 по 2018 годы. С ней он выиграл золотые медали зимней Олимпиады-2018 в Пхенчхане, а также ЧМ-2014.

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