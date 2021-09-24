Знарок вновь возглавил сборную России по хоккею

«Олег Знарок возглавил сборную России по хоккею. Об этом сообщил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк», - говорится в сообщении.

Ранее Знарок работал со сборной России - с 2014 по 2018 годы. С ней он выиграл золотые медали зимней Олимпиады-2018 в Пхенчхане, а также ЧМ-2014.