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  • Какой вакциной делать дополнительную прививку тем, кто привился двумя дозами AstraZeneca?

Какой вакциной делать дополнительную прививку тем, кто привился двумя дозами AstraZeneca?

Vaid ulatuslik vaktsineerimine võib nakatumisele pidurit tõmmata. ФОТО: Jüri Loorihng

Экспертная комиссия по иммунопрофилактике в сентябре решила, что людям с определенными иммунодефицитными состояниями может быть рекомендована дополнительная доза вакцины против Covid-19. Речь идет в первую очередь о людях, у которых не возникло адекватного иммунного ответа на первый курс. Однако, вакциной AstraZeneca, которая широко использовалась в начале года, жителей Эстонии уже не прививают, пишет Tervis. Какие защитные инъекции можно делать людям, ранее привитым именно этой вакциной?

«Если вы ранее получали AstraZeneca, третьей дозой может быть Pfizer/BioNTech или Moderna», - говорит пресс-секретарь Департамента здоровья Кирси Пруудель.

Люди, вакцинированные однократной дозой Janssen, также будут получать вакцины Pfizer/BioNTech или Moderna в соответствии с рекомендациями по дополнительной вакцинации лиц с ослабленным иммунитетом.

Если курс вакцинации был проведен с использованием мРНК-вакцины конкретного производителя, рекомендуется ввести дополнительную дозу с мРНК-вакциной того же производителя. Комбинация разных мРНК-вакцин в принципе возможна по усмотрению врача и с согласия пациента, но из-за отсутствия исследований и научных данных в настоящее время невозможно дать официальную рекомендацию.

Согласно инструкции, вводить дополнительную дозу можно не ранее, чем через 28 дней после второй дозы, а в случае однократной вакцины - не ранее, чем через 28 дней после первой дозы.

Если пациент был ранее вакцинирован (половинный или полный курс), а после этого переболел Covid-19, или наоборот, бустерная доза может быть введена не ранее, чем через 28 дней после выздоровления или последней дозы вакцины против Covid-19.

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