Какой вакциной делать дополнительную прививку тем, кто привился двумя дозами AstraZeneca?
Экспертная комиссия по иммунопрофилактике в сентябре решила, что людям с определенными иммунодефицитными состояниями может быть рекомендована дополнительная доза вакцины против Covid-19. Речь идет в первую очередь о людях, у которых не возникло адекватного иммунного ответа на первый курс. Однако, вакциной AstraZeneca, которая широко использовалась в начале года, жителей Эстонии уже не прививают, пишет Tervis. Какие защитные инъекции можно делать людям, ранее привитым именно этой вакциной?