Какой вакциной делать дополнительную прививку тем, кто привился двумя дозами AstraZeneca?

«Если вы ранее получали AstraZeneca, третьей дозой может быть Pfizer/BioNTech или Moderna», - говорит пресс-секретарь Департамента здоровья Кирси Пруудель.

Люди, вакцинированные однократной дозой Janssen, также будут получать вакцины Pfizer/BioNTech или Moderna в соответствии с рекомендациями по дополнительной вакцинации лиц с ослабленным иммунитетом.

Если курс вакцинации был проведен с использованием мРНК-вакцины конкретного производителя, рекомендуется ввести дополнительную дозу с мРНК-вакциной того же производителя. Комбинация разных мРНК-вакцин в принципе возможна по усмотрению врача и с согласия пациента, но из-за отсутствия исследований и научных данных в настоящее время невозможно дать официальную рекомендацию.

Согласно инструкции, вводить дополнительную дозу можно не ранее, чем через 28 дней после второй дозы, а в случае однократной вакцины - не ранее, чем через 28 дней после первой дозы.