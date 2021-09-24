В Домской церкви откроют мемориальную доску в память о погибших на пароме «Эстония»
В предстоящий вторник в 11:00 в таллинской епископальной Домской церкви состоится открытие мемориальной доски, посвященной погибшим в катастрофе парома «Эстония».
В предстоящий вторник в 11:00 в таллинской епископальной Домской церкви состоится открытие мемориальной доски, посвященной погибшим в катастрофе парома «Эстония».
На памятной доске выбит 9-й стих 28 псалма: «Спаси народ Твой и благослови наследие Твое; паси их и возвышай их во веки!»
Рядом с памятной доской будет размещен судовой колокол с написанным на нем латинским изречением: VIVOS VOCO – MORTUOS PLANGO – Зову живых, оплакиваю мертвых.
Автор мемориальной доски - Мати Кармин.
Паром «Эстония» затонул в Балтийском море между 0:55 и 2:03 часами в ночь на 28 сентября 1994 года. На борту судна, шедшего из Таллинна в Стокгольм, находились 989 человек, 137 из них были спасены, 852 погибли.