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  • В Домской церкви откроют мемориальную доску в память о погибших на пароме «Эстония»

В Домской церкви откроют мемориальную доску в память о погибших на пароме «Эстония»

В Домской церкви откроют мемориальную доску в память о погибших на пароме «Эстония». ФОТО: Arho Tuhkru

В предстоящий вторник в 11:00 в таллинской епископальной Домской церкви состоится открытие мемориальной доски, посвященной погибшим в катастрофе парома «Эстония».

На памятной доске выбит 9-й стих 28 псалма: «Спаси народ Твой и благослови наследие Твое; паси их и возвышай их во веки!»

Рядом с памятной доской будет размещен судовой колокол с написанным на нем латинским изречением: VIVOS VOCO – MORTUOS PLANGO – Зову живых, оплакиваю мертвых.

Автор мемориальной доски - Мати Кармин.

Паром «Эстония» затонул в Балтийском море между 0:55 и 2:03 часами в ночь на 28 сентября 1994 года. На борту судна, шедшего из Таллинна в Стокгольм, находились 989 человек, 137 из них были спасены, 852 погибли.

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