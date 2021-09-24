В Домской церкви откроют мемориальную доску в память о погибших на пароме «Эстония»

На памятной доске выбит 9-й стих 28 псалма: «Спаси народ Твой и благослови наследие Твое; паси их и возвышай их во веки!»

Рядом с памятной доской будет размещен судовой колокол с написанным на нем латинским изречением: VIVOS VOCO – MORTUOS PLANGO – Зову живых, оплакиваю мертвых.

Автор мемориальной доски - Мати Кармин.