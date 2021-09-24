Департамент: за безопасность еды на ярмарке отвечает организатор
По сообщению Департамента сельского хозяйства и продовольствия, перед организацией продаж организаторы ярмарок должны убедиться, что продавцы соответствуют всем требованиям.
По сообщению Департамента сельского хозяйства и продовольствия, перед организацией продаж организаторы ярмарок должны убедиться, что продавцы соответствуют всем требованиям.
По словам главного специалиста департмента Кейди Леппик, важно, чтобы в разгар осенних ярмарок их организаторы удостоверились, что продавец гарантирует соблюдение всех предъявляемых к нему требований, прежде чем выдать оператору продовольственного бизнеса разрешение на торговлю.
«Участники хозяйственной деятельности в сфере пищевых продуктов должны соблюдать требования безопасности пищевых продуктов, чтобы гарантировать потребителям безопасные и высококачественные продукты питания. Кроме того, о своей деятельности следует заранее проинформировать Департамент сельского хозяйства и продовольствия», - описала требования Леппик.
Перед началом ярмарочного сезона ведомство направило организаторам ярмарок информационное письмо и обратило внимание на требования и возможности местных властей по внесению своего вклада в обеспечение безопасности пищевых продуктов на ярмарке.
Департамент также объяснил представителям местных властей, что внесет необходимые изменения в порядок выдачи разрешений на ярмарочную торговлю до начала ярмарочного сезона в следующем году.
Департамент сельского хозяйства и продовольствия каждый год проверяет продавцов продуктов питания на мероприятиях, улицах и вдоль шоссе. В этом году проведена 141 проверка, из них 109 - на массовых мероприятиях. Выявлено 19 операторов, не уведомивших департамент о своей деятельности. Чаще всего проблемы были связаны с предоставлением информации о продуктах питания, отсутствием плана самомониторинга и обеспечением отслеживаемости. Деятельность одного предприятия была приостановлена.