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Департамент: за безопасность еды на ярмарке отвечает организатор

Paide laat ФОТО: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja

По сообщению Департамента сельского хозяйства и продовольствия, перед организацией продаж организаторы ярмарок должны убедиться, что продавцы соответствуют всем требованиям.

По словам главного специалиста департмента Кейди Леппик, важно, чтобы в разгар осенних ярмарок их организаторы удостоверились, что продавец гарантирует соблюдение всех предъявляемых к нему требований, прежде чем выдать оператору продовольственного бизнеса разрешение на торговлю.

«Участники хозяйственной деятельности в сфере пищевых продуктов должны соблюдать требования безопасности пищевых продуктов, чтобы гарантировать потребителям безопасные и высококачественные продукты питания. Кроме того, о своей деятельности следует заранее проинформировать Департамент сельского хозяйства и продовольствия», - описала требования Леппик.

Перед началом ярмарочного сезона ведомство направило организаторам ярмарок информационное письмо и обратило внимание на требования и возможности местных властей по внесению своего вклада в обеспечение безопасности пищевых продуктов на ярмарке.

Департамент также объяснил представителям местных властей, что внесет необходимые изменения в порядок выдачи разрешений на ярмарочную торговлю до начала ярмарочного сезона в следующем году.

Департамент сельского хозяйства и продовольствия каждый год проверяет продавцов продуктов питания на мероприятиях, улицах и вдоль шоссе. В этом году проведена 141 проверка, из них 109 - на массовых мероприятиях. Выявлено 19 операторов, не уведомивших департамент о своей деятельности. Чаще всего проблемы были связаны с предоставлением информации о продуктах питания, отсутствием плана самомониторинга и обеспечением отслеживаемости. Деятельность одного предприятия была приостановлена.

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