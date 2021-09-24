Департамент: за безопасность еды на ярмарке отвечает организатор

По словам главного специалиста департмента Кейди Леппик, важно, чтобы в разгар осенних ярмарок их организаторы удостоверились, что продавец гарантирует соблюдение всех предъявляемых к нему требований, прежде чем выдать оператору продовольственного бизнеса разрешение на торговлю.

«Участники хозяйственной деятельности в сфере пищевых продуктов должны соблюдать требования безопасности пищевых продуктов, чтобы гарантировать потребителям безопасные и высококачественные продукты питания. Кроме того, о своей деятельности следует заранее проинформировать Департамент сельского хозяйства и продовольствия», - описала требования Леппик.

Перед началом ярмарочного сезона ведомство направило организаторам ярмарок информационное письмо и обратило внимание на требования и возможности местных властей по внесению своего вклада в обеспечение безопасности пищевых продуктов на ярмарке.

Департамент также объяснил представителям местных властей, что внесет необходимые изменения в порядок выдачи разрешений на ярмарочную торговлю до начала ярмарочного сезона в следующем году.