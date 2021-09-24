Картина дня: допросы по делу об убийстве на Ляэнемере-теэ, прогнозы роста цен и трагедия на Эльбрусе

Илья Гайдаленко: "Во время допросов полицейские давили на меня"

Сегодня продолжились судебные слушания по делу об убийстве около бара на Ляэнемере-теэ в Таллинне. 13 сентября был допрошен Максим Васильев. Допрос Ильи Гайдаленко начался полторы недели назад и продолжился сегодня. Читать далее...

Высокопоставленный российский руководитель в Таллинне: «В культуре невозможно играть бицепсами»

Ректора одного из престижнейших художественных вузов России Семена Михайловского с Эстонией связывают не только рабочие интересы. «Мой дед был участником трагического Таллиннского прорыва. Ему чудом удалось выжить, а потом он много раз возвращался в Таллинн, который навсегда остался в его памяти», - рассказал Михайловский в интервью Rus.Postimees. Читать далее...

Родственник миллиардера и политик с запретом на въезд в Эстонию: читайте, кого жители Ида-Вирумаа выбрали в российскую Госдуму

На прошлой неделе в России прошли парламентские выборы, живущие в Эстонии граждане РФ также могли проголосовать 19 сентября. Те из них, кто живет в Ида-Вирумаа и Ляэне-Вирумаа голосовали в Генконсульстве России в Нарве, но по принятой Центризбиркомом системе их голоса шли кандидатам из Сочи, Волгограда и других южнороссийских городов. Читать далее...

За сутки в Эстонии прибавилось 548 зараженных, четверо скончались

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 6658 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 548. Четверо скончались. Читать далее...

ФОТО И ВИДЕО 〉 Крушение «Эстонии»: на борту исследовательского судна находится отданный в Швеции под суд специалист

Специалист по глубоководным районам моря Линус Андрерссон, который два года назад обнаружил пробоину в правом борту «Эстонии» и тем самым спровоцировал скандал, настроен оптимистически - несмотря на то, что суд второй инстанции еще впереди. Читать далее...

"Почему именно я?": девушка с редким кожным заболеванием всю жизнь терпит на себе косые взгляды

19-летняя девушка из Вильяндимаа, страдающая редким кожным заболеванием, рассказала программе Kuuuurija о том, как серьезное заболевание повлияло на ее жизнь. Читать далее...

Март Хельме: не хочу пятнать себя тяжбой с Тарандом и Ильвесом

Несмотря на то, что вице-председатель EKRE Март Хельме более года назад подал предупреждение об иске против Индрека Таранда и Тоомаса Хендрика Ильвеса, потребовав у обоих 50 000 евро компенсации, дело так и не сдвинулось с мертвой точки. Таранд и Ильвес не заплатили, а Хельме не довел дело до суда. Читать далее...

Были ли угрозы? Директор профтехучилища отрицает давление на непривитых

По словам директора, руководство профтехучилища не угрожало сотрудникам, не прошедшим вакцинацию, расторжением трудового договора. Читать далее...

Потисепп: в ближайшие месяцы в Эстонии подорожают продукты питания