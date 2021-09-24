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  • Эстония
  • Картина дня: допросы по делу об убийстве на Ляэнемере-теэ, прогнозы роста цен и зарплаты чиновников

Картина дня: допросы по делу об убийстве на Ляэнемере-теэ, прогнозы роста цен и зарплаты чиновников

Ostukorv, kauplus, sisseostud, korv, ostma, toidukaubad Puuviljad Foto: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees ФОТО: Arvo Meeks/Lõuna-Eesti Postimees

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 24 сентября.

Илья Гайдаленко: "Во время допросов полицейские давили на меня"

Сегодня продолжились судебные слушания по делу об убийстве около бара на Ляэнемере-теэ в Таллинне. 13 сентября был допрошен Максим Васильев. Допрос Ильи Гайдаленко начался полторы недели назад и продолжился сегодня. Читать далее...

Коронавирус подкрадывается к Тоомпеа: восемь сотрудников Рийгикогу находятся в самоизоляции

Член Рийгикогу Виктория Ладынская-Кубитс («Отечество»), в среду узнавшая о положительном тесте на коронавирус, днем ранее участвовала в нескольких заседаниях в парламенте. В числе прочего онабыла на заседании комиссии по культуре, из-за чего восемь невакцинированных работников Рийгикогу были отправлены на самоизоляцию. Читать далее...

Новые скоростные поезда принесут с собой внушительную экономию времени

2024 год, когда Тарту, как известно, станет культурной столицей Европы, принесет с собой реализацию нескольких целей, о которых в городе многим говорят. Речь идет, в том числе, о желании жителей города добираться по железной дороге до столицы за полтора часа. Читать далее...

ОТЧЕТ 〉 Сколько у нас всего чиновников и каковы их зарплаты?

Всего в государственном секторе в 2020 году было занято 133 172 человека, и рост заработной платы государственных служащих в прошлом году превысил рост заработной платы в частном секторе: в то время как средняя заработная плата в стране выросла на 1,9 процента, рост заработной платы в госсекторе составил 3,6 процента, выясняется из отчета госслужбы за 2020 год. Читать далее...

Высокопоставленный российский руководитель в Таллинне: «В культуре невозможно играть бицепсами»

Ректора одного из престижнейших художественных вузов России Семена Михайловского с Эстонией связывают не только рабочие интересы. «Мой дед был участником трагического Таллиннского прорыва. Ему чудом удалось выжить, а потом он много раз возвращался в Таллинн, который навсегда остался в его памяти», - рассказал Михайловский в интервью Rus.Postimees. Читать далее...

Родственник миллиардера и политик с запретом на въезд в Эстонию: читайте, кого жители Ида-Вирумаа выбрали в российскую Госдуму

На прошлой неделе в России прошли парламентские выборы, живущие в Эстонии граждане РФ также могли проголосовать 19 сентября. Те из них, кто живет в Ида-Вирумаа и Ляэне-Вирумаа голосовали в Генконсульстве России в Нарве, но по принятой Центризбиркомом системе их голоса шли кандидатам из Сочи, Волгограда и других южнороссийских городов. Читать далее...

За сутки в Эстонии прибавилось 548 зараженных, четверо скончались

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 6658 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 548. Четверо скончались. Читать далее...

ФОТО И ВИДЕО 〉 Крушение «Эстонии»: на борту исследовательского судна находится отданный в Швеции под суд специалист

Специалист по глубоководным районам моря Линус Андрерссон, который два года назад обнаружил пробоину в правом борту «Эстонии» и тем самым спровоцировал скандал, настроен оптимистически - несмотря на то, что суд второй инстанции еще впереди. Читать далее...

"Почему именно я?": девушка с редким кожным заболеванием всю жизнь терпит на себе косые взгляды

19-летняя девушка из Вильяндимаа, страдающая редким кожным заболеванием, рассказала программе Kuuuurija о том, как серьезное заболевание повлияло на ее жизнь. Читать далее...

Март Хельме: не хочу пятнать себя тяжбой с Тарандом и Ильвесом

Несмотря на то, что вице-председатель EKRE Март Хельме более года назад подал предупреждение об иске против Индрека Таранда и Тоомаса Хендрика Ильвеса, потребовав у обоих 50 000 евро компенсации, дело так и не сдвинулось с мертвой точки. Таранд и Ильвес не заплатили, а Хельме не довел дело до суда. Читать далее...

Были ли угрозы? Директор профтехучилища отрицает давление на непривитых

По словам директора, руководство профтехучилища не угрожало сотрудникам, не прошедшим вакцинацию, расторжением трудового договора. Читать далее...

Потисепп: в ближайшие месяцы в Эстонии подорожают продукты питания

Повышение цен на продукты питания и услуги произойдет уже в ближайшие месяцы. Его в основном обусловят удорожание электроэнергии и топлива, заявила исполнительный директор Союза пищевой промышленности Сирье Потисепп. Читать далее...

«Дюна»: триумф воли в пустыне смыслов

Даже если фантастика – не ваш жанр, о романе Фрэнка Герберта «Дюна» вы наверняка слышали. Может, вам попадались на глаза обложки в книжном – на них обычно рисуют исполинских зубастых червей под белым солнцем пустыни, страшных, как наша жизнь. Может, вы видели фильм Дэвида Линча, тем более, что в главной роли там – будущий агент Купер из «Твин Пикс», Кайл Маклахлен. Читать далее...

Мужчина открыл стрельбу возле автобусной остановки

В четверг, 23 сентября, в полицию поступило сообщение, что у автобусной остановки в Аэспа были слышны выстрелы. Читать далее...

Государство возьмется за тех, кто предлагает связанные с криптовалютой услуги

Министерство финансов направило на согласование проект ужесточения предоставления услуг, связанных с виртуальной валютой. Его цель - предоставлять эстонскую лицензию на оказание услуг с виртуальной валютой только тем, кто планирует работать в Эстонии, чтобы снизить риски финансовых преступлений. Читать далее...

Неутешительный прогноз: ценовое ралли на авторынке Эстонии закончится нескоро

Восстановившееся чувство уверенности потребителей и высокий спрос на фоне перебоев в цепочке поставок, нехватки микросхем и высоких цен на сырье привело к ценовому ралли. Руководитель Luminor Liising Андрус Соодла объяснил, почему на рынке автомобилей и лизинга преобладают высокие цены, и куда движется рынок. Читать далее...

Трагедия на Эльбрусе. Во время восхождения погибли пять альпинистов, 14 удалось спасти

Во время восхождения на гору Эльбрус в Кабардино-Балкарии погибли пять альпинистов, 14 участников похода удалось спасти. Операция по поиску и спасению людей, находившихся на высоте около 5400 метров, продолжалась более семи часов. Читать далее...

ФОТО 〉 Как работает система Covid-сертификатов в литовских супермаркетах?

В Литве 13 сентября вступило в силу обязательное требование, принятое правительством, которое обязывает предъявлять цифровой сертификат Covid-19, или "паспорт возможностей", при посещении общественных мест. Без цифрового сертификата делать покупки можно только в небольших магазинах с товарами первой необходимости с отдельным входом снаружи, если их торговая площадь не превышает 1500 квадратных метров. Читать далее...

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