Картина дня: допросы по делу об убийстве на Ляэнемере-теэ, прогнозы роста цен и зарплаты чиновников

Илья Гайдаленко: "Во время допросов полицейские давили на меня"

Сегодня продолжились судебные слушания по делу об убийстве около бара на Ляэнемере-теэ в Таллинне. 13 сентября был допрошен Максим Васильев. Допрос Ильи Гайдаленко начался полторы недели назад и продолжился сегодня. Читать далее...

Коронавирус подкрадывается к Тоомпеа: восемь сотрудников Рийгикогу находятся в самоизоляции

Член Рийгикогу Виктория Ладынская-Кубитс («Отечество»), в среду узнавшая о положительном тесте на коронавирус, днем ранее участвовала в нескольких заседаниях в парламенте. В числе прочего онабыла на заседании комиссии по культуре, из-за чего восемь невакцинированных работников Рийгикогу были отправлены на самоизоляцию. Читать далее...

Новые скоростные поезда принесут с собой внушительную экономию времени

2024 год, когда Тарту, как известно, станет культурной столицей Европы, принесет с собой реализацию нескольких целей, о которых в городе многим говорят. Речь идет, в том числе, о желании жителей города добираться по железной дороге до столицы за полтора часа. Читать далее...

ОТЧЕТ 〉 Сколько у нас всего чиновников и каковы их зарплаты?

Всего в государственном секторе в 2020 году было занято 133 172 человека, и рост заработной платы государственных служащих в прошлом году превысил рост заработной платы в частном секторе: в то время как средняя заработная плата в стране выросла на 1,9 процента, рост заработной платы в госсекторе составил 3,6 процента, выясняется из отчета госслужбы за 2020 год. Читать далее...

Высокопоставленный российский руководитель в Таллинне: «В культуре невозможно играть бицепсами»

Ректора одного из престижнейших художественных вузов России Семена Михайловского с Эстонией связывают не только рабочие интересы. «Мой дед был участником трагического Таллиннского прорыва. Ему чудом удалось выжить, а потом он много раз возвращался в Таллинн, который навсегда остался в его памяти», - рассказал Михайловский в интервью Rus.Postimees. Читать далее...

Родственник миллиардера и политик с запретом на въезд в Эстонию: читайте, кого жители Ида-Вирумаа выбрали в российскую Госдуму

На прошлой неделе в России прошли парламентские выборы, живущие в Эстонии граждане РФ также могли проголосовать 19 сентября. Те из них, кто живет в Ида-Вирумаа и Ляэне-Вирумаа голосовали в Генконсульстве России в Нарве, но по принятой Центризбиркомом системе их голоса шли кандидатам из Сочи, Волгограда и других южнороссийских городов. Читать далее...

За сутки в Эстонии прибавилось 548 зараженных, четверо скончались

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 6658 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 548. Четверо скончались. Читать далее...

ФОТО И ВИДЕО 〉 Крушение «Эстонии»: на борту исследовательского судна находится отданный в Швеции под суд специалист