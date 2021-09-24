Грета Тунберг вышла на демонстрацию в Берлине. ФОТО: EPA

В пятницу по всему миру пройдут акции молодых экоактивистов. Демонстрации организованы международным общественным движением школьников и студентов «Пятницы ради будущего».

Экоактивисты выйдут на улицы более чем в 1400 городах и населенных пунктах на всех континентах. Это самый крупный климатический протест в истории и первый с начала пандемии.

Время проведения акций выбрано не случайно - в конце октября в шотландском городе Глазго стартует двухнедельный климатический саммит, известный как СОР26, которому придается большое значение.

В минувший понедельник генсек ООН Антониу Гутерреш провел предварительную встречу с высокопоставленными представителями разных стран, включая премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и спецпредставителя США по вопросам экологии и климата Джона Керри.

По ее итогам Гутерреш заявил журналистам, что саммит в Глазго с большой долей вероятности обречен на провал, если мировые лидеры не пойдут на компромиссы.

Протест в Германии, 24 сентября 2021 ФОТО: AFP

Эксперты напоминают, что обсуждение климатической повестки значительно осложнилось из-за пандемии, ударившей по экономикам всех без исключения стран.

Однако экоактивная молодежь считает экономические доводы несостоятельными и намерена всеми силами оказывать давление на власти: всемирная пятничная акция проходит под лозунгом «Перемены придут с улиц».

Лицо молодежного климатического протеста Грета Тунберг обратится к протестующим у здания Бундестага в Берлине. В одной только Германии акции пройдут в 420 населенных пунктах.

Протест ФОТО: EPA

«Мы возвращаемся на улицы, чтобы показать, что мы никуда не делись и что мы по-прежнему требуем активных действий по климатическим вопросам и экологической справедливости», - сказала Тунберг накануне марша.

Особо крупные демонстрации ожидаются в Мексике, Бангладеш, Южной Африке (12 городов), Канаде (64 города) и Аргентине (12 городов). Вместе с молодыми людьми на улицы вышли различные профсоюзы и профильные организации.

Камень преткновения

Главной вопрос климатической повестки в данный момент - объемы выбросов углерода.

Межправительственная профильная группа экспертов давно рассчитала, что общемировые выбросы должны сократиться вдвое к 2030 году.

Только в этом случае удастся сдержать повышение температур на планете в пределах 1,5 °C по сравнению с доиндустриальной эпохой.

Именно к такому результату договорились стремиться страны, подписавшие Парижское соглашение в 2015 году.

Протест в Германии, 24 сентября 2021 ФОТО: AFP

Однако последние данные ООН, опубликованные на прошлой неделе, показывают, что в следующем десятилетии объемы выбросов не снизятся, а вырастут на 16%. Анализ был проведен на основании текущих экономических обязательств разных стран.

Грета Тунберг ФОТО: EPA

В пятницу по всему миру пройдут акции молодых экоактивистов. Демонстрации организованы международным общественным движением школьников и студентов «Пятницы ради будущего».

Экоактивисты выйдут на улицы более чем в 1400 городах и населенных пунктах на всех континентах. Это самый крупный климатический протест в истории и первый с начала пандемии.

Время проведения акций выбрано не случайно - в конце октября в шотландском городе Глазго стартует двухнедельный климатический саммит, известный как СОР26, которому придается большое значение.

В минувший понедельник генсек ООН Антониу Гутерреш провел предварительную встречу с высокопоставленными представителями разных стран, включая премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и спецпредставителя США по вопросам экологии и климата Джона Керри.

По ее итогам Гутерреш заявил журналистам, что саммит в Глазго с большой долей вероятности обречен на провал, если мировые лидеры не пойдут на компромиссы.

Протест в Германии, 24 сентября 2021 ФОТО: AFP

Эксперты напоминают, что обсуждение климатической повестки значительно осложнилось из-за пандемии, ударившей по экономикам всех без исключения стран.

Однако экоактивная молодежь считает экономические доводы несостоятельными и намерена всеми силами оказывать давление на власти: всемирная пятничная акция проходит под лозунгом «Перемены придут с улиц».

Лицо молодежного климатического протеста Грета Тунберг обратится к протестующим у здания Бундестага в Берлине. В одной только Германии акции пройдут в 420 населенных пунктах.

Протест ФОТО: EPA

«Мы возвращаемся на улицы, чтобы показать, что мы никуда не делись и что мы по-прежнему требуем активных действий по климатическим вопросам и экологической справедливости», - сказала Тунберг накануне марша.

Особо крупные демонстрации ожидаются в Мексике, Бангладеш, Южной Африке (12 городов), Канаде (64 города) и Аргентине (12 городов). Вместе с молодыми людьми на улицы вышли различные профсоюзы и профильные организации.

Камень преткновения

Главной вопрос климатической повестки в данный момент - объемы выбросов углерода.

Межправительственная профильная группа экспертов давно рассчитала, что общемировые выбросы должны сократиться вдвое к 2030 году.

Только в этом случае удастся сдержать повышение температур на планете в пределах 1,5 °C по сравнению с доиндустриальной эпохой.

Именно к такому результату договорились стремиться страны, подписавшие Парижское соглашение в 2015 году.

Протест в Германии, 24 сентября 2021 ФОТО: AFP

Однако последние данные ООН, опубликованные на прошлой неделе, показывают, что в следующем десятилетии объемы выбросов не снизятся, а вырастут на 16%. Анализ был проведен на основании текущих экономических обязательств разных стран.

Молодые активисты напоминают, что еще совсем недавно лидеры стран «Большой семерки» договорились о выделении 100 млрд долларов в год в помощь бедным странам для борьбы с глобальным потеплением, однако никакой конкретики в этом вопросе до сих пор нет.

«100 млрд долларов - это первый шаг к исправлению климатической несправедливости. [Богатые] государства наконец увидели страдания и разрушения, которые переживают из-за климатических изменений такие страны, как моя. Однако очень беспокоит, что эта помощь так и не была предоставлена», - говорит активистка движения Rise Up из Уганды Ванесса Накате.

Известно, что протестующие в Мехико выйдут на площадь перед Национальным дворцом и потребуют от государственной нефтяной компании Pemex детального отчета о ее планах по снижению выбросов.

А активисты в Бангладеш потребуют от правительства консервации новых угольных и газовых электростанций.

Молодые активисты напоминают, что еще совсем недавно лидеры стран «Большой семерки» договорились о выделении 100 млрд долларов в год в помощь бедным странам для борьбы с глобальным потеплением, однако никакой конкретики в этом вопросе до сих пор нет.

«100 млрд долларов - это первый шаг к исправлению климатической несправедливости. [Богатые] государства наконец увидели страдания и разрушения, которые переживают из-за климатических изменений такие страны, как моя. Однако очень беспокоит, что эта помощь так и не была предоставлена», - говорит активистка движения Rise Up из Уганды Ванесса Накате.

Известно, что протестующие в Мехико выйдут на площадь перед Национальным дворцом и потребуют от государственной нефтяной компании Pemex детального отчета о ее планах по снижению выбросов.