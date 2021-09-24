Коронавирус подкрадывается к Тоомпеа: восемь сотрудников Рийгикогу находятся в самоизоляции
Член Рийгикогу Виктория Ладынская-Кубитс («Отечество»), в среду узнавшая о положительном тесте на коронавирус, днем ранее участвовала в нескольких заседаниях в парламенте. В числе прочего онабыла на заседании комиссии по культуре, из-за чего восемь невакцинированных работников Рийгикогу были отправлены на самоизоляцию. Канцелярия Рийгикогу информацией о близких контактах не располагает, передает Postimees.