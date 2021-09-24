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  • Коронавирус подкрадывается к Тоомпеа: восемь сотрудников Рийгикогу находятся в самоизоляции

Коронавирус подкрадывается к Тоомпеа: восемь сотрудников Рийгикогу находятся в самоизоляции

Рийгикогу. ФОТО: Tairo Lutter

Член Рийгикогу Виктория Ладынская-Кубитс («Отечество»), в среду узнавшая о положительном тесте на коронавирус, днем ранее участвовала в нескольких заседаниях в парламенте. В числе прочего онабыла на заседании комиссии по культуре, из-за чего восемь невакцинированных работников Рийгикогу были отправлены на самоизоляцию. Канцелярия Рийгикогу информацией о близких контактах не располагает, передает Postimees.

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«Я вхожу в ту группу людей, которые вакцинированы, но при этом имеют положительный результат теста. Самочувствие сносное, наблюдаются симптомы осенней простуды. Где именно заразилась — это тяжело понять даже Департаменту здоровья. Статистически цифры высокие, вирус распространяется в различных местах и мои рабочие обязанности требуют масштабного общения. Почувствовав себя немного по-другому, я сразу же проявила инициативу, минимизировала общение и сделала тест», - написала Ладынская-Кубитс вчера в соцсетях.

В среду выяснилось, что результат теста положительный, с того момента она находится в изоляции. «Все близкие контакты, включая фракцию, комиссию по культуре и т.д. оперативно оповещены о сложившейся ситуации», - добавила Ладынская-Кубитс.

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