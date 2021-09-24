Коронавирус подкрадывается к Тоомпеа: восемь сотрудников Рийгикогу находятся в самоизоляции

«Я вхожу в ту группу людей, которые вакцинированы, но при этом имеют положительный результат теста. Самочувствие сносное, наблюдаются симптомы осенней простуды. Где именно заразилась — это тяжело понять даже Департаменту здоровья. Статистически цифры высокие, вирус распространяется в различных местах и мои рабочие обязанности требуют масштабного общения. Почувствовав себя немного по-другому, я сразу же проявила инициативу, минимизировала общение и сделала тест», - написала Ладынская-Кубитс вчера в соцсетях.