Volvo полностью откажется от кожаной обивки

К 2025 году компания планирует, что четверть материалов, используемых в новых автомобилях, будет «состоять из перерабатываемых компонентов, полученных на основе биологического сырья», к 2025 году.

В частности, Volvo будет использовать для отделки салонов материал Nordico. Он состоит из ткани, полученной из таких перерабатываемых компонентов, как бутылки из полиэтилентерефталата, а также материалов из «лесов в Швеции и Финляндии и переработанных винных пробок», отмечает компания.

При этом компания продолжит использовать шерстяные материалы от ряда поставщиков.

«Поиск продуктов и материалов, при производстве которых не наносится вред животным, будет непростым, но это не причина избегать столь важной задачи», - сказал директор Volvo по устойчивости Стюарт Темплар.

В 2019 году производитель электрокаров Tesla Inc. сообщил, что салон электромобиля Model 3 «на 100% выполнен не из кожи».

Porsche предлагает клиентам вариант салона спортивного электромобиля Taycan, также выполненный не из кожи.