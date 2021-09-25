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Вакцинационный автобус остановится на выходных в Ноблесснере

Вакцинационный автобус Qvalitas. ФОТО: Tairo Lutter

В выходные, 25 и 26 сентября, вакцинационный автобус медицинского центра Qvalitas будет работать в столичном квартале Ноблесснер.

"Вакцинационный автобус медицинского центра Qvalitas курсировал по Пыхья-Таллинну почти две недели. На этих выходных, в субботу и воскресенье с 10 до 17 часов он остановится на площади в Ноблесснере", — сказала старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап.

В вакцинационном автобусе медицинского центра Qvalitas можно получить вакцину от коронавируса без регистрации и бесплатно. Приглашаются все жители страны в возрасте от 12 лет, получить вакцину могут люди и без медицинской страховки, а также живущие, работающие и учащиеся в Эстонии иностранцы.

В вакцинационном автобусе медицинского центра Qvalitas используются вакцины Pfizer-BioNTech Comirnaty, Spikevax (Moderna) и COVID-19 Vaccine Janssen. В автобусе можно сделать как первую, так и вторую прививку.

Руководитель проектов сферы медицины центра Qvalitas Серли Раудсепинг подчеркивает, что все мы можем способствовать остановке коронавируса: "Рекомендую подумать о близких, друзьях и коллегах, на которых наше решение, вакцинироваться или нет, может повлиять. Вакцинация помогает избежать тяжелого заболевания, и вакцинируясь мы делаем вклад в здоровье и открытость общества".

Дополнительная информация о вакцинации и вакцинах: www.vaktsineeri.ee.

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