За кормление птиц и животных в черте Таллинна можно получить штраф в 10 000 евро
Кормить диких птиц на улицах Таллинна запрещено, нарушителей этого правила Муниципальная полиция (МуПо) может оштрафовать на сумму до 9600 евро.
Кормить диких птиц на улицах Таллинна запрещено, нарушителей этого правила Муниципальная полиция (МуПо) может оштрафовать на сумму до 9600 евро.
Об этом BNS сообщила пресс-служба МуПо, отметив, что в последние недели особенно часто жалобы на людей, прикармливающих на улице птиц, поступают из Пыхья-Таллинна. Кормят птиц в основном пожилые люди, разбрасывая булку и пищевые отходы во дворах или из окон домов.
«Самая серьезная проблема — это поведение одиноких пожилых людей, выбрасывающих пищевые отходы птицам прямо из окон, в результате окрестности домов и подоконники загрязнены птичьим пометом. В ожидании еды птицы кружат во дворах над припаркованными там машинами, садятся на них, царапая поверхность и оставляя помет», - рассказала старший инспектор Пыхья-Таллиннского района МуПо Оксана Свириденко.
Нередко птицы проявляют агрессию по отношению к прохожим, нападая на них, добавила Свириденко.
На пляже Штромки ситуация еще серьезнее, поскольку там привыкшие к прикормке галки и чайки ведут междоусобную борьбу за брошенные людьми пищевые отходы. Борьба эта сопровождается шумом и птичьими криками, раздражающими жителей прибрежного района и отдыхающих.
МуПо напомнила, что в соответствии с постановлением городского собрания Таллинна от 28 мая 2020 года кормить диких птиц и животных в черте города запрещено. Муниципальная полиция наделена правом выписать нарушителям предписание и оштрафовать их, максимальная сумма взыскания, в соответствии с Законом об охране порядка, составляет 9600 евро.