За кормление птиц и животных в черте Таллинна можно получить штраф в 10 000 евро

Об этом BNS сообщила пресс-служба МуПо, отметив, что в последние недели особенно часто жалобы на людей, прикармливающих на улице птиц, поступают из Пыхья-Таллинна. Кормят птиц в основном пожилые люди, разбрасывая булку и пищевые отходы во дворах или из окон домов.

«Самая серьезная проблема — это поведение одиноких пожилых людей, выбрасывающих пищевые отходы птицам прямо из окон, в результате окрестности домов и подоконники загрязнены птичьим пометом. В ожидании еды птицы кружат во дворах над припаркованными там машинами, садятся на них, царапая поверхность и оставляя помет», - рассказала старший инспектор Пыхья-Таллиннского района МуПо Оксана Свириденко.

Нередко птицы проявляют агрессию по отношению к прохожим, нападая на них, добавила Свириденко.

На пляже Штромки ситуация еще серьезнее, поскольку там привыкшие к прикормке галки и чайки ведут междоусобную борьбу за брошенные людьми пищевые отходы. Борьба эта сопровождается шумом и птичьими криками, раздражающими жителей прибрежного района и отдыхающих.