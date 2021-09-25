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Эстонцы выманили у авиакомпании сотни тысяч евро

Иллюстративное фото. ФОТО: Artur Kuus

Когда жительница Германии Даниэла решила потребовать компенсацию за отмену рейса авиакомпании Scandinavian Airlines (SAS) и подала соответствующее заявление в интернете, к ее удивлению выяснилось, что такое заявление уже было подано от ее имени и компенсация была выплачена. Это также подтверждала доверенность от имени женщины. Сама немка, конечно, никаких заявлений не подавала. При более тщательном изучении этого дела, следы привели к офису на бульваре Рявала в Таллинне, где работали Марко и Аллан.

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Когда схема была разоблачена и директор Sutherland поинтересовался у Марко о произошедшем, тот сделал вид, что слышит о таком гнусном обвинении впервые. Вероятно, тогда он понял, что его хитрый секретный мир начинает рушиться, потому что после разговора со своим боссом он пошел к Аллану и сообщил ему о новых обстоятельствах. После этого разговора Аллану стало нехорошо и он на две недели ушел на больничный. После возвращения с больничного проработавший в фирме семь лет Аллан подал заявление об уходе.

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