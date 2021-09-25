Эстонцы выманили у авиакомпании сотни тысяч евро

Когда схема была разоблачена и директор Sutherland поинтересовался у Марко о произошедшем, тот сделал вид, что слышит о таком гнусном обвинении впервые. Вероятно, тогда он понял, что его хитрый секретный мир начинает рушиться, потому что после разговора со своим боссом он пошел к Аллану и сообщил ему о новых обстоятельствах. После этого разговора Аллану стало нехорошо и он на две недели ушел на больничный. После возвращения с больничного проработавший в фирме семь лет Аллан подал заявление об уходе.