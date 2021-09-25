Эстонцы выманили у авиакомпании сотни тысяч евро
Когда жительница Германии Даниэла решила потребовать компенсацию за отмену рейса авиакомпании Scandinavian Airlines (SAS) и подала соответствующее заявление в интернете, к ее удивлению выяснилось, что такое заявление уже было подано от ее имени и компенсация была выплачена. Это также подтверждала доверенность от имени женщины. Сама немка, конечно, никаких заявлений не подавала. При более тщательном изучении этого дела, следы привели к офису на бульваре Рявала в Таллинне, где работали Марко и Аллан.