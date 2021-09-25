В Финляндии мать из-за финансовых проблем убила себя и своих детей

24 января в полицию поступило сообщение о пропаже женщины и двух ее детей в Мухосе: накануне она уехала из дома на машине со своими детьми школьного и дошкольного возраста, и их местонахождение было неизвестно.

В понедельник, 25 января, работник гостевого дома в Оулу обнаружил женщину и двух ее детей мертвыми на кровати. В комнате нашли прощальное письмо, несколько вскрытых упаковок лекарств и шприцы.

В ходе предварительного расследования полиция установила, что мать убила своих детей, а затем и себя в тот же день фармацевтическими препаратами, которые она ранее украла на работе.