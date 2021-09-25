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  • В Таллинне пьяный водитель на автомобиле Bolt врезался в машину скорой помощи

Фото ⟩ В Таллинне пьяный водитель на автомобиле Bolt врезался в машину скорой помощи

Молодой человек в состоянии алкогольного опьянения на автомобиле Bolt Drive врезался в машину скорой помощи, пишет Postimees.

В пятницу, 24 сентября, в 23.35 в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП в Таллинне у дома на Тартуском шоссе, 104, когда 20-летний молодой человек в состоянии алкогольного опьянения на автомобиле  Škoda Scala врезался в машину скорой помощи Mercedes Benz Sprinter, за рулем которой был 31-летний мужчина. Скорая помощь не ехала на вызов, а возвращалась на базу. 

Водитель Škoda был доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу. Все обстоятельства ДТП выясняются. Полиция просит свидетелей аварии связаться с ними по номеру 6123000 или по электронной почте pohja.lmt@politsei.ee.

Напомним, что в четверг, 23 сентября, в 23.33 в Таллинне на бульваре Сыпрузе 48-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения на Volkswagen ID 3 PRO - арендованном автомобиле Bolt — сбил переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу 39-летнего мужчину. Позднее пешеход скончался в больнице. Подробнее о ДТП читайте здесь

Пресс-секретарь Bolt Кристийн Йетс подчеркнула, что автомобилями Bolt Drive нельзя управлять в нетрезвом виде. «В соответствии с условиями пользования у нас есть право назначить штраф за пьяное вождение в размере 2000 евро, кроме того, водитель отвечает за компенсацию всего ущерба», - сообщила Йетс, отметив, что аккаунт нарушителя блокируют.

Она попросила всех, кто заметит, что на автомобилях Bolt Drive катаются с нарушениями, сразу же сообщать об этом в их поддержку клиентов или полицию.

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