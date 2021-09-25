Фото ⟩ В Таллинне пьяный водитель на автомобиле Bolt врезался в машину скорой помощи

В пятницу, 24 сентября, в 23.35 в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП в Таллинне у дома на Тартуском шоссе, 104, когда 20-летний молодой человек в состоянии алкогольного опьянения на автомобиле Škoda Scala врезался в машину скорой помощи Mercedes Benz Sprinter, за рулем которой был 31-летний мужчина. Скорая помощь не ехала на вызов, а возвращалась на базу.

Водитель Škoda был доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу. Все обстоятельства ДТП выясняются. Полиция просит свидетелей аварии связаться с ними по номеру 6123000 или по электронной почте pohja.lmt@politsei.ee.

Напомним, что в четверг, 23 сентября, в 23.33 в Таллинне на бульваре Сыпрузе 48-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения на Volkswagen ID 3 PRO - арендованном автомобиле Bolt — сбил переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу 39-летнего мужчину. Позднее пешеход скончался в больнице. Подробнее о ДТП читайте здесь.

Пресс-секретарь Bolt Кристийн Йетс подчеркнула, что автомобилями Bolt Drive нельзя управлять в нетрезвом виде. «В соответствии с условиями пользования у нас есть право назначить штраф за пьяное вождение в размере 2000 евро, кроме того, водитель отвечает за компенсацию всего ущерба», - сообщила Йетс, отметив, что аккаунт нарушителя блокируют.