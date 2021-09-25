Картина дня: игра на выживание, крупное мошенничество и борьба за Нарву
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 25 сентября.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 25 сентября.
Едва жители Эстонии успели прийти в себя от новостей о резком повышении цен на газ и электроэнергию, как специалисты поспешили обрадовать нас еще больше: вскоре начнут расти цены на услуги и товары, в том числе подорожают и продукты питания. Правительство надеется стабилизировать ситуацию с помощью запланированных в новом госбюджете мер, например, отмены повышения акцизов. Но будет ли этого достаточно?
Когда жительница Германии Даниэла решила потребовать компенсацию за отмену рейса авиакомпании Scandinavian Airlines (SAS) и подала соответствующее заявление в интернете, к ее удивлению выяснилось, что такое заявление уже было подано от ее имени и компенсация была выплачена. Это также подтверждала доверенность от имени женщины. Сама немка, конечно, никаких заявлений не подавала. Читать далее...
На Кренгольме собрались представители всех политических сил, участвующих в Нарве в муниципальных выборах 17 октября. В открытой дискуссии они обсуждают вопросы развития города. Прежде всего, спорят, что они должны сделать, чтобы молодым нарвитянам хотелось оставаться жить в городе после окончания школы. Читать далее...
Перед началом нового учебного года Министерство образования и науки разослало сообщение, что на этот раз планируется отказаться от полного перевода школ на дистанционное обучение, поскольку уровень вакцинации учителей высок, а предыдущие эксперименты с отправкой школ на дистанционное обучение не нашли научного обоснования. Читать далее...
Восемь лет назад, 5 мая, пропала шестилетняя Матильда Мари Мишель, отправившаяся из Стокгольма в Таллинн вместе со своей матерью Еленой Бломгрен. Сегодня Матильде должно уже исполнится 15 лет, и разыскивающие ребенка близкие верят, что она может быть в Эстонии или России. Читать далее...
«Я хочу поблагодарить всех людей, которые связались с нами. Нам оказали большую помощь и у нас есть много зацепок, которые нужно проверить», - сказал Elu24 руководитель криминального бюро Пыхьяской префектуры, который приятно удивлен готовностью людей сотрудничать. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 6679 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 644. Читать далее...
Молодой человек в состоянии алкогольного опьянения на автомобиле Bolt Drive врезался в машину скорой помощи. Читать далее...
В районе последнего упокоения останков парома «Эстония» в субботу установились благоприятные погодные условия, которые позволили членам международной экспедиции продолжить приостановленные накануне подводные исследовательские работы. Читать далее...
Полиция Финляндии завершила расследование убийства в Оулу, которое произошло в январе этого года. Читать далее...
Несмотря на подорожание энергоносителей, цены на отопление в этом сезоне не вырастут, поскольку 70% сжигаемого в эстонских котельных топлива - деревянная щепа и опилки. К тому же, прежде чем повышать цены, предпринимателям следует получить одобрение Департамента конкуренции, в который к настоящему моменту уже поступило немало ходатайств о повышении тарифов. Читать далее...
Ситуация с правами человека в Беларуси в 2021 году продолжила ухудшаться. Такое заявление сделала в пятницу, 24 сентября, верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, выступая на 48-й сессии Совета по правам человека в Женеве. Читать далее...
Полицейский участок Курессааре сообщает, что в пятницу вместе с Департаментом здоровья они провели рейд в заведениях общественного питания Курессааре, чтобы проверить, соблюдают ли компании требование о проверке справок, подтверждающих эпидемиологическую безопасность. Читать далее...
Пятничное сравнение цен на заправках Circle K в столицах Балтии показывает, что за неделю цены на топливо выросли как в Таллинне и в Риге, так и в Вильнюсе. Читать далее...
В чемпионате Эстонии по хоккею в субботу, 25 сентября, состоялась встреча между клубами HC Panter и HK Kurbads, которая завершилась победой HC Panter со счетом 5:2. Читать далее...
Майре Аунасте, телезвезда и бывший член Рийгикогу, в апреле задержанная за рулем автомобиля в состоянии сильного алкогольного опьянения, заявила в программе Hommik Anuga, которая выйдет в воскресенье, что получила несколько предложений о работе после публикации соответствующего поста в социальных сетях. Читать далее...
Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт (30-е место в WTA) вышла в финал турнира WTA в Остраве, Чешская Республика, в полуфинале одержав победу над Петрой Квитовой (10-е место в WTA) со счетом 6:0, 6:4. Читать далее...
В студию ток-шоу "Своя правда", который выйдет в эфир на канале ETV+ в понедельник, 27 сентября, пришла российский гражданский активист, эколог Евгения Чирикова, которая переехала в Эстонию несколько лет назад. Читать далее...
Власти Мали обратились к российской частной военной компании для содействия в борьбе с террористами, заявил в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров. Ранее министр обороны Эстонии Калле Лаанет предупредил, что военнослужащие Сил обороны Эстонии покинут Мали, если власти этой страны начнут сотрудничать с российской частной военной компанией «Вагнер». Читать далее...