Картина дня: игра на выживание, крупное мошенничество и борьба за Нарву

От редакции 〉 Игра на выживание, или Как жители Эстонии будут справляться с ростом цен

Едва жители Эстонии успели прийти в себя от новостей о резком повышении цен на газ и электроэнергию, как специалисты поспешили обрадовать нас еще больше: вскоре начнут расти цены на услуги и товары, в том числе подорожают и продукты питания. Правительство надеется стабилизировать ситуацию с помощью запланированных в новом госбюджете мер, например, отмены повышения акцизов. Но будет ли этого достаточно?

Эстонцы выманили у авиакомпании сотни тысяч евро

Когда жительница Германии Даниэла решила потребовать компенсацию за отмену рейса авиакомпании Scandinavian Airlines (SAS) и подала соответствующее заявление в интернете, к ее удивлению выяснилось, что такое заявление уже было подано от ее имени и компенсация была выплачена. Это также подтверждала доверенность от имени женщины. Сама немка, конечно, никаких заявлений не подавала. Читать далее...

ВИДЕО 〉 Борьба за Нарву проходит прямо сейчас

На Кренгольме собрались представители всех политических сил, участвующих в Нарве в муниципальных выборах 17 октября. В открытой дискуссии они обсуждают вопросы развития города. Прежде всего, спорят, что они должны сделать, чтобы молодым нарвитянам хотелось оставаться жить в городе после окончания школы. Читать далее...

Директор школы: требования и условия меняются каждый день

Перед началом нового учебного года Министерство образования и науки разослало сообщение, что на этот раз планируется отказаться от полного перевода школ на дистанционное обучение, поскольку уровень вакцинации учителей высок, а предыдущие эксперименты с отправкой школ на дистанционное обучение не нашли научного обоснования. Читать далее...

Отец бесследно пропавшей восемь лет назад Матильды: ни дня не проходит, чтобы мы не думали о тебе

Восемь лет назад, 5 мая, пропала шестилетняя Матильда Мари Мишель, отправившаяся из Стокгольма в Таллинн вместе со своей матерью Еленой Бломгрен. Сегодня Матильде должно уже исполнится 15 лет, и разыскивающие ребенка близкие верят, что она может быть в Эстонии или России. Читать далее...

Видео 〉 Женщина была в брендовой одежде, мужчина — асоциал: что известно о найденных в Таллинне скелетах?

«Я хочу поблагодарить всех людей, которые связались с нами. Нам оказали большую помощь и у нас есть много зацепок, которые нужно проверить», - сказал Elu24 руководитель криминального бюро Пыхьяской префектуры, который приятно удивлен готовностью людей сотрудничать. Читать далее...

В Эстонии прибавилось 644 зараженных

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 6679 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 644. Читать далее...

Фото 〉 В Таллинне пьяный водитель на автомобиле Bolt врезался в машину скорой помощи

Молодой человек в состоянии алкогольного опьянения на автомобиле Bolt Drive врезался в машину скорой помощи. Читать далее...