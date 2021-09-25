Картина дня: игра на выживание, очередное ДТП с автомобилем Bolt и крупное мошенничество

Директор школы: требования и условия меняются каждый день

Перед началом нового учебного года Министерство образования и науки разослало сообщение, что на этот раз планируется отказаться от полного перевода школ на дистанционное обучение, поскольку уровень вакцинации учителей высок, а предыдущие эксперименты с отправкой школ на дистанционное обучение не нашли научного обоснования. Читать далее...

От редакции 〉 Игра на выживание, или Как жители Эстонии будут справляться с ростом цен

Едва жители Эстонии успели прийти в себя от новостей о резком повышении цен на газ и электроэнергию, как специалисты поспешили обрадовать нас еще больше: вскоре начнут расти цены на услуги и товары, в том числе подорожают и продукты питания. Правительство надеется стабилизировать ситуацию с помощью запланированных в новом госбюджете мер, например, отмены повышения акцизов. Но будет ли этого достаточно?

Видео 〉 Женщина была в брендовой одежде, мужчина — асоциал: что известно о найденных в Таллинне скелетах?

«Я хочу поблагодарить всех людей, которые связались с нами. Нам оказали большую помощь и у нас есть много зацепок, которые нужно проверить», - сказал Elu24 руководитель криминального бюро Пыхьяской префектуры, который приятно удивлен готовностью людей сотрудничать. Читать далее...

Эстонцы выманили у авиакомпании сотни тысяч евро

Когда жительница Германии Даниэла решила потребовать компенсацию за отмену рейса авиакомпании Scandinavian Airlines (SAS) и подала соответствующее заявление в интернете, к ее удивлению выяснилось, что такое заявление уже было подано от ее имени и компенсация была выплачена. Это также подтверждала доверенность от имени женщины. Сама немка, конечно, никаких заявлений не подавала. Читать далее...

В Эстонии прибавилось 644 зараженных

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 6679 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 644. Читать далее...

Фото 〉 В Таллинне пьяный водитель на автомобиле Bolt врезался в машину скорой помощи

Молодой человек в состоянии алкогольного опьянения на автомобиле Bolt Drive врезался в машину скорой помощи. Читать далее...

В субботу утром подводная экспедиция к останкам парома «Эстония» продолжила работу

В районе последнего упокоения останков парома «Эстония» в субботу установились благоприятные погодные условия, которые позволили членам международной экспедиции продолжить приостановленные накануне подводные исследовательские работы. Читать далее...

В Финляндии мать из-за финансовых проблем убила себя и своих детей

Полиция Финляндии завершила расследование убийства в Оулу, которое произошло в январе этого года. Читать далее...

Цены на отопление в этом сезоне не вырастут

Несмотря на подорожание энергоносителей, цены на отопление в этом сезоне не вырастут, поскольку 70% сжигаемого в эстонских котельных топлива - деревянная щепа и опилки. К тому же, прежде чем повышать цены, предпринимателям следует получить одобрение Департамента конкуренции, в который к настоящему моменту уже поступило немало ходатайств о повышении тарифов. Читать далее...

В ООН фиксируют ухудшение ситуации с правами человека в Беларуси