Картина дня: игра на выживание, очередное ДТП с автомобилем Bolt и крупное мошенничество
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 25 сентября.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 25 сентября.
Перед началом нового учебного года Министерство образования и науки разослало сообщение, что на этот раз планируется отказаться от полного перевода школ на дистанционное обучение, поскольку уровень вакцинации учителей высок, а предыдущие эксперименты с отправкой школ на дистанционное обучение не нашли научного обоснования. Читать далее...
Едва жители Эстонии успели прийти в себя от новостей о резком повышении цен на газ и электроэнергию, как специалисты поспешили обрадовать нас еще больше: вскоре начнут расти цены на услуги и товары, в том числе подорожают и продукты питания. Правительство надеется стабилизировать ситуацию с помощью запланированных в новом госбюджете мер, например, отмены повышения акцизов. Но будет ли этого достаточно?
«Я хочу поблагодарить всех людей, которые связались с нами. Нам оказали большую помощь и у нас есть много зацепок, которые нужно проверить», - сказал Elu24 руководитель криминального бюро Пыхьяской префектуры, который приятно удивлен готовностью людей сотрудничать. Читать далее...
Когда жительница Германии Даниэла решила потребовать компенсацию за отмену рейса авиакомпании Scandinavian Airlines (SAS) и подала соответствующее заявление в интернете, к ее удивлению выяснилось, что такое заявление уже было подано от ее имени и компенсация была выплачена. Это также подтверждала доверенность от имени женщины. Сама немка, конечно, никаких заявлений не подавала. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 6679 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 644. Читать далее...
Молодой человек в состоянии алкогольного опьянения на автомобиле Bolt Drive врезался в машину скорой помощи. Читать далее...
В районе последнего упокоения останков парома «Эстония» в субботу установились благоприятные погодные условия, которые позволили членам международной экспедиции продолжить приостановленные накануне подводные исследовательские работы. Читать далее...
Полиция Финляндии завершила расследование убийства в Оулу, которое произошло в январе этого года. Читать далее...
Несмотря на подорожание энергоносителей, цены на отопление в этом сезоне не вырастут, поскольку 70% сжигаемого в эстонских котельных топлива - деревянная щепа и опилки. К тому же, прежде чем повышать цены, предпринимателям следует получить одобрение Департамента конкуренции, в который к настоящему моменту уже поступило немало ходатайств о повышении тарифов. Читать далее...
Ситуация с правами человека в Беларуси в 2021 году продолжила ухудшаться. Такое заявление сделала в пятницу, 24 сентября, верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, выступая на 48-й сессии Совета по правам человека в Женеве. Читать далее...