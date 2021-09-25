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  • "Заразите Covid-19, хочу учиться очно!" Такая просьба в Латвии может привести к уголовному делу

"Заразите Covid-19, хочу учиться очно!" Такая просьба в Латвии может привести к уголовному делу

Тест на коронавирус. Иллюстративное фото. ФОТО: Shutterstock

"Заразите меня Covid-19, чтобы я выздоровел и мог учиться очно". Примерно такая публикация недавно появилась в Facebook. Ее написал Раймонд, который предположительно учится в Латвийском университете. Предусмотрена ли в Латвии ответственность за желание заболеть коронавирусом или намерение заразить им? Спойлер - да, и даже уголовная. Представители полиции поделились ответами на эти вопросы в передаче Rus.LSM "Сегодня вечером".

"Из-за возобновления учебного года ищу возможность заболеть Covid-19. Помогите контактами. Очень хочется начать учебу без тестов. Вакцинацию не предлагать. У меня еще не так все плохо", - написано в публикации.

Если верить информации в аккаунте Раймонда, в университете он изучает историю и философию. Чтобы учиться очно, сейчас требуется ковид-сертификат, а с 10 октября пропуском на лекции не сможет служить даже негативный тест - только доказательство наличия прививки или факт выздоровления от болезни.

Журналисты Rus.LSM связались с Раймондом. От интервью перед камерой он отказался, а на вопрос, не боится ли осложнений после коронавируса или того, что заразит своих близких, сказал:

"Мне больше хочется не рисковать здоровьем, а добиться, чтобы эта глупость закончилась. Но на это надежды нет, так что хочу переболеть. Риск осложнений от вакцины выше риска серьезно заболеть, если хороший иммунитет".

В Латвии скончались уже 2675 человек с подтвержденной инфекцией Covid-19. Подтвержденных смертей от вакцины до сих пор не выявлено.

В Центре профилактики и контроля заболеваний говорят: такое решение одного человека способно навредить всему обществу.

"Никогда не знаешь, как тяжело будет протекать заболевание! К тому же, у сертификата о выздоровлении имеется срок годности - 180 дней. Мы рекомендуем проконсультироваться с семейным врачом, оценить возможность вакцинироваться и решиться на это", - сказала представитель SPKC Илзе Арая.

В университете сообщили, что не могут комментировать действия конкретного человека.

Уголовная ответственность?

Мнение Полиции таково: желание инфицироваться Covid-19 не соответствует никаким этическим нормам и в теории может привести к административной или даже уголовной ответственности.

"Однако следует отметить, что связь между намеренным заболеванием и последующим заражением другого человека, что возымело тяжелые последствия, должна быть доказана. То же касается подозрений, что человек специально заразился", - пояснила Гита Гжибовска, представитель латвийской полиции.

Ответственным будет заразивший. Если это было сделано намеренно, а в результате привело к серьезным последствиям, наказание может составить до пяти лет лишения свободы.

На данный момент полную вакцинацию в Латвии прошло только 43% населения. Чтобы побудить больше жителей привиться, а также для борьбы с распространением инфекции, правительство страны на следующей неделе намерено принять новые, более суровые ограничения в публичной сфере.

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