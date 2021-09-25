"Заразите Covid-19, хочу учиться очно!" Такая просьба в Латвии может привести к уголовному делу
"Заразите меня Covid-19, чтобы я выздоровел и мог учиться очно". Примерно такая публикация недавно появилась в Facebook. Ее написал Раймонд, который предположительно учится в Латвийском университете. Предусмотрена ли в Латвии ответственность за желание заболеть коронавирусом или намерение заразить им? Спойлер - да, и даже уголовная. Представители полиции поделились ответами на эти вопросы в передаче Rus.LSM "Сегодня вечером".