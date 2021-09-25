В Москве мужчина с топором напал на посетителей магазина

"Оперативно прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы задержали в магазине 48-летнего гражданина, который, по предварительным данным, нанес несколько ранений двум гражданам", - сообщил "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.

Как отметили в полиции, пострадавшие госпитализированы. С задержанным проводятся процессуальные действия.