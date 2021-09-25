Графики ⟩ Сравнение цен в Балтии: больше всего топливо подорожало в Эстонии
Пятничное сравнение цен на заправках Circle K в столицах Балтии показывает, что за неделю цены на топливо выросли как в Таллинне и в Риге, так и в Вильнюсе.
Пятничное сравнение цен на заправках Circle K в столицах Балтии показывает, что за неделю цены на топливо выросли как в Таллинне и в Риге, так и в Вильнюсе.
В Таллинне цены на все топливо выросли на два цента.
В Риге цена 95-го бензина и дизельного топлива выросла на один цент. Стоимость 98-го бензина осталась на уровне прошлой недели.
В Вильнюсе цены на все топливо выросли на один цент.
Цена бензина 95-й марки в пятницу в эстонской столице была 1,479 евро, что на 10,5 цента больше, чем в Риге и на 15,3 цента больше, чем в Вильнюсе.
Цена бензина 98-й марки в Таллинне была 1,529 евро, что на 11,5 цента и 10,4 цента больше, чем в Риге и Вильнюсе соответственно.
Дизельное топливо в Таллинне стоило 1,269 евро, что на полцента меньше, чем в Риге, и на 5,3 цента больше, чем в Вильнюсе.
Сравнение цен носит информативный характер. Цены на топливо могут отличаться в зависимости от заправок.