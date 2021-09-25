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Графики ⟩ Сравнение цен в Балтии: больше всего топливо подорожало в Эстонии

Фото иллюстративное. ФОТО: Tairo Lutter

Пятничное сравнение цен на заправках Circle K в столицах Балтии показывает, что за неделю цены на топливо выросли как в Таллинне и в Риге, так и в Вильнюсе.

В Таллинне цены на все топливо выросли на два цента. 

В Риге цена 95-го бензина и дизельного топлива выросла на один цент. Стоимость 98-го бензина осталась на уровне прошлой недели. 

В Вильнюсе цены на все топливо  выросли на один цент.

Цена бензина 95-й марки в пятницу в эстонской столице была 1,479 евро, что на 10,5 цента больше, чем в Риге и на 15,3 цента больше, чем в Вильнюсе.

Цена бензина 98-й марки в Таллинне была 1,529 евро, что на 11,5 цента и 10,4 цента больше, чем в Риге и Вильнюсе соответственно.

Дизельное топливо в Таллинне стоило 1,269 евро, что на полцента меньше, чем в Риге, и на 5,3 цента больше, чем в Вильнюсе.

Сравнение цен носит информативный характер. Цены на топливо могут отличаться в зависимости от заправок.

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