Графики ⟩ Сравнение цен в Балтии: больше всего топливо подорожало в Эстонии

В Таллинне цены на все топливо выросли на два цента.

В Риге цена 95-го бензина и дизельного топлива выросла на один цент. Стоимость 98-го бензина осталась на уровне прошлой недели.

В Вильнюсе цены на все топливо выросли на один цент.

Цена бензина 95-й марки в пятницу в эстонской столице была 1,479 евро, что на 10,5 цента больше, чем в Риге и на 15,3 цента больше, чем в Вильнюсе.

Цена бензина 98-й марки в Таллинне была 1,529 евро, что на 11,5 цента и 10,4 цента больше, чем в Риге и Вильнюсе соответственно.

Дизельное топливо в Таллинне стоило 1,269 евро, что на полцента меньше, чем в Риге, и на 5,3 цента больше, чем в Вильнюсе.