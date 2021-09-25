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Галерея ⟩ Смотрите, как в Ярвамаа прошла осенняя ярмарка

Сегодня недалеко от Имавере с 10 до 16 часов около ресторана Тикупоиси прошла осенняя ярмарка, пишет Järva Teataja.

На ярмарке продавались товары ручной работы, хуторские товары, растения, выпечка, консервы и другие отечественные товары.

Также проходил конкурс на лучшие консервы, желающих ждали игры, была открыта детская зона и проходила лотерея. За музыкальное сопровождение отвечала отвечала группа Nedsaja külabänd.

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