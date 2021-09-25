Полиция: пропавший 64-летний мужчина найден
Полиция просила помощи в поисках 64-летнего Калле, который ушел в ночь на субботу из расположенного в Таллинне дома призрения в неизвестном направлении.
Полиция просила помощи в поисках 64-летнего Калле, который ушел в ночь на субботу из расположенного в Таллинне дома призрения в неизвестном направлении.
Полиция связалась с персоналом учреждения по уходу и проверила окрестности, описание пропавшего было передано патрулям.
Сегодня, 26 сентября, пресс-служба полиции сообщила, что стражи порядка нашли Калле вчера вечером в районе Урге, с ним все в порядке.