Ученые: коронавирусом могли переболеть до 80% населения Эстонии

Ученые Тартуского университета выявили, что во время первой и второй волн пандемии с коронавирусом столкнулось гораздо больше людей, чем показывала официальная статистика, передает Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".

"До 80% населения имели дело с коронавирусом таким образом, что у них даже не возникло симптомов. Скорее всего, они не делали тестов и поэтому они не попали в государственную статистику. В разных уездах разница в показателях ПЦР-тестов и наличия антител при распространении вируса могла отличаться от 4 до 13 раз", - сказала доктор наук Тартуского университета Пийа Йыги.