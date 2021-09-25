Сб, 25.09.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Золотая маска
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Ученые: коронавирусом могли переболеть до 80% населения Эстонии

Коронавирус. Иллюстративное фото. ФОТО: Shutterstock

Согласно данным тартуских ученых, во время первой и второй волн пандемии коронавирусом могли переболеть до 80% населения Эстонии, многие из них - бессимптомно.

Ученые Тартуского университета выявили, что во время первой и второй волн пандемии с коронавирусом столкнулось гораздо больше людей, чем показывала официальная статистика, передает Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".

"До 80% населения имели дело с коронавирусом таким образом, что у них даже не возникло симптомов. Скорее всего, они не делали тестов и поэтому они не попали в государственную статистику. В разных уездах разница в показателях ПЦР-тестов и наличия антител при распространении вируса могла отличаться от 4 до 13 раз", - сказала доктор наук Тартуского университета Пийа Йыги.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back