В Эстонии прибавилось 465 зараженных, умер один человек

Среди новых заразившихся 339 человек не были вакцинированы, а 126 полностью прошли курс вакцинации.

По состоянию на утро 26 сентября ввиду симптоматической инфекции COVID-19 в больничном лечении нуждается 149 человек. Всего в больницах находится 182 пациента с коронавирусом, из них 129 человека (70,9%) не были вакцинированы, у 53 человек (29,1%) курс вакцинации завершен.

За сутки в больницах открыли 19 новых историй болезни. Умер один зараженный коронавирусом человек: 77-летняя женщина.

Было введено 3468 доз вакцины, в общей сложности ввели 1 357 961 дозу. Среди совершеннолетних людей как минимум одной дозой вакцины привиты 66,7%.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.

В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 794 3943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7:00 до 22:00).