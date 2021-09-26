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Начинается реконструкция одной из самых популярных детских площадок Таллинна

Детская площадка Кивила ФОТО: Lasnamäe linnaosavalitsus

27 сентября начнется реконструкция семейной детской площадки Кивила – одной из самых популярных в Таллинне, сообщила пресс-служба районной управы Ласнамяэ.

«Существующая семейная детская площадка Кивила построена в 2009 году, и хотя она служила верой и правдой, все же за это время она заметно амортизировалась. Чтобы расположенные на площадке элементы радовали детей, и при этом были безопасными, мы должны реконструировать площадку и заменить большую часть существующего инвентаря», – сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

На семейной детской площадке Кивила сохранится несколько отдельных зон для детей разных возрастов. Они разделены на пять зон круглой формы: круги для игр для детей в возрасте 1-3, 3+ ja 6+, горка и круг с тренажерами. Круг для детей 3+ также доступен для людей с ограниченными возможностями (как для родителей, так и для детей).

Самые важные изменения ждут большую игровую площадку для детей в возрасте 6+, где заменят основную конструкцию. На новой детской площадке будут сети, горки, домик, различные стенки для лазанья, посвященные разным профессиям игровые элементы и другие развивающие части.

«Семейная детская площадка Кивила пользуется большим спросом у детей и родителей круглый год. На время ремонта рекомендую посетить многочисленные площадки для детей всех возрастов в расположенном неподалеку парке Тондираба. Также мы недавно установили новые игровые элементы на детскую площадку в парке Кивила, расположенную возле дома по улице Муху, 10», – добавил Свет.

Прежний опыт показывает, что тренировочной зоной детской площадки Кивила пользовались в основном пожилые спортсмены-любители. Отдельная тренировочная зона создает возможности для общения, а при выборе тренажеров исходили из опыта других районов. Новые тренажеры будут устойчивыми и на них можно тренировать все основные группы мышц.

На территорию детской площадки также можно попасть в кресле-каталке, на велосипеде или с детской коляской. Часть ведущих к площадке дорог заменят на дороги с бетонным покрытием, что поможет повысить чистоту в окрестностях. В ходе работ по реконструкции по большей части сохранится существующее озеленение, и будут посажены новые кустарники.

Работы проводит Maatriks-RP OÜ и стоимость работ составляет 549 928,80 евро. Работы планируется завершить к концу этого года.

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