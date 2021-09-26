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  • Эстония
  • Профессор: на противников вакцинации нужно давить, как на курильщиков
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Профессор: на противников вакцинации нужно давить, как на курильщиков

Postimehe otsesaates Tallinna Ülikooli sotsiaalpsühholoogia professor Mati Heidmets ФОТО: Remo Tõnismäe

По словам профессора Таллиннского университета Мати Хейдметса, жесткие меры в отношении вакцинации нужно было предпринять гораздо раньше, потому что в условиях демократии меньшинство должно в конечном итоге подчиниться большинству, передает Postimees со ссылкой на ERR.

«Да, я считаю, что самые жесткие шаги в Эстонии следовало предпринять гораздо раньше. Противникам вакцинации, которые говорят разные глупости, необходимо усложнить жизнь. Сто лет мы боролись с курением, и теперь можно курить где-нибудь в стеклянном ящике или в саду. В восточноевропейских обществах сила или давление по-прежнему удерживают часть общества в определенных рамках. Ничего не поделаешь, если социальное саморегулирование не работает», - сказал Хейдметс.

По словам ученого, среди непривитых в глаза бросаются несколько основных групп, к которым можно было бы подойти по-разному, в том числе люди, мышление которых основывается не на контролируемых знаниях, а на слухах, потрясениях и кошмарах, а также, колеблющиеся и напуганные люди, которые одновременно и хотят и не хотят сделать прививку и в итоге постоянно откладывают ее.

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