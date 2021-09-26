Вс, 26.09.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Золотая маска
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • «Вывезли в лес и угрожали там закопать»: житель Эстонии выдумал историю своего похищения

«Вывезли в лес и угрожали там закопать»: житель Эстонии выдумал историю своего похищения

36-летний мужчина утверждал, что из-за долга ему угрожали. ФОТО: Urmas Luik

Пярнуский уездный суд признал 36-летнего Тайво Тоотс виновным в даче ложных показаний и в том, что он ударил ножом своего брата, пишет Pärnu Postimees.

Тоотс уже не первый раз предстанет перед судом. В ноябре 2018 года он был признан виновным в ненадлежащем физическом обращении. В качестве наказания он был приговорен к шести месяцам условно с испытательным сроком в полтора года.

На этот раз Тоотса обвинили в даче заведомо ложных показаний в качестве потерпевшего в Пярнуском отделении полиции в ночь на 17 сентября 2017 года. Во время допроса, продолжавшегося немногим более двух с половиной часов, Тоотс утверждал, что вечером 16 сентября два человека потребовали от него выплатить долг в 3000 евро, угрожая ограничить его свободу.

В решении суда говорится, что во время допроса Тоотс рассказал, что ему завязали глаза похожим на шарф текстильным изделием. «Глаза он завязал так, что повязка на глазах не причиняла мне боли и была возможность подглядывать из-под повязки», - сказал Тоотс почти четыре года назад на допросе.

Один из предполагаемых злоумышленников сказал, что для Тоотса была вырыта могила и что других вариантов нет. Подсудимый вспоминал, как его поместили в какое-то углубление, похожее на яму. «Поскольку фары машины плохо освещали лес, у меня реально сложилось впечатление, что была вырыта для меня могила», - сказал он тогда в полиции.

Тоотс утверждал, что ему также угрожали физической расправой и он испытывал настоящий страх. Его предупреждали об ответственности за дачу заведомо ложных показаний, когда он подписывал протокол допроса. Такое же предупреждение он услышал в мае 2018 года, когда дело дошло до Пярнуского уездного суда. Уже перед судом Тоотс сказал, что никто не лишал его свободы и не препятствовал его передвижению. Свидетель также отрицал, что ему показали могилу и что ему угрожали, и подтвердил, что разговор о выплате долга был мирным и что в этой ситуации он испытывал страх.

Таким образом, Тоотс сознательно дал разные показания на заседании и в ходе расследования.

Тоотса также обвинили в нанесении вреда здоровью своему брату в сентябре прошлого года. Во время совместного употребления алкоголя Тоотс ударил своего брата ножом по шее и ноге, в результате чего на шее был порез и на левом колене - колотая рана.

В суде он пошел на соглашение с прокуратурой. После суммирования дачу ложным показаний с решением суда за ноябрь 2018 года наказание в пять месяцев уже считается отбытым. За нападение с ножом на брата Тоотса приговорили к году тюрьмы, но ему не придется сидеть за решеткой, если в течение трех лет он не совершит новое преступление. Также он должен выплатить штраф и покрыть расходы на защиту.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back