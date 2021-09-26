Фото ⟩ В Ласнамяэ столкнулись два автомобиля
В воскресенье утром в Ласнамяэ на Линнамяэ-теэ столкнулись автомобили Volkswagen и Audi. Поскольку водители не смогли договориться, обстоятельства ДТП устанавливает полиция.
В воскресенье утром в Ласнамяэ на Линнамяэ-теэ столкнулись автомобили Volkswagen и Audi. Поскольку водители не смогли договориться, обстоятельства ДТП устанавливает полиция.
Об аварии, участниками которой стали Volkswagen Golf и Audi A6, сообщили в Центр тревоги в 9.54, пишет Postimees.
Оба водителя были трезвы, никому госпитализации не требовалась.
Водители не смогли договориться в отношении виновника ДТП, поэтому обстоятельства аварии выясняет полиция.