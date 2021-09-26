Полиция ищет водителя Volkswagen: он скрылся с места ДТП
Полиция просит помощи людей, которые были свидетелями ДТП, произошедшего сегодня, 26 сентября, в 11.20 в деревне Кяэпа на перекрестке шоссе Кяэпа-Обинитса и Выру-Ряпина.
Полиция просит помощи людей, которые были свидетелями ДТП, произошедшего сегодня, 26 сентября, в 11.20 в деревне Кяэпа на перекрестке шоссе Кяэпа-Обинитса и Выру-Ряпина.
Сегодня до полудня в Центр тревоги поступило сообщение, что в деревне Кяэпа столкнулись Audi и черного цвета Volkswagen Passat, который после столкновения скрылся с места происшествия и направился в сторону Выру.
Полиция просит всех, кто стал очевидцем ДТП или у кого есть информация о скрывшемся автомобиле, сообщить об этом по номеру 112.