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Высокая цена на электроэнергию заставляет задумываться о солнечных батареях

Глава Võru Empak Ремо Алликас ФОТО: Tomi Saluveer

Рекордный рост цен на электроэнергию побудил многие промышленные компании подумать о создании в ближайшем будущем собственных солнечных парков, пишет Lõuna-Eesti Postimees.

План строительства солнечного парка поддерживают как крупный производитель из Пыльвамаа Peetri Puit OÜ, так и фанерный завод UPM-Kymmene Otepää, один из крупнейших потребителей энергии в Валгаском уезде. Aкционерное общество Võru Empak уже инвестировало в солнечный парк, который теперь обеспечивает почти треть потребности предприятия в электроэнергии.

Новый скачок после роста цен на материалы

«Повышение цен на электроэнергию затрагивает всех участников лесного кластера Юго-Восточной Эстонии, потому что парки машин довольно большие и в основном возрастные», - сказал член правления лесного кластера и глава Võru Empak Ремо Алликас, по словам которого, мощные электродвигатели советских времен потребляют много электроэнергии. «В Вырумаа не так много новых и полностью автоматизированных заводов», - отметил он.

По словам главы лесного кластера, энергоемкое освещение также является проблемой для многих компаний, потому что мало производителей, полностью перешедших на светодиодную технологию.

«В больших помещениях по-прежнему в основном используются старые люминесцентные лампы, - уточнил Алликас. - Производство мебели и дерева требует достаточно больших и хорошо освещенных площадей, чтобы результат работы был правильным».

«На самом деле, высокая цена на электроэнергию вызывает серьезную озабоченность для всех производств, тем более, что цены на материалы в настоящее время находятся в заоблачном состоянии, а материалов в наличии нет, - сказал Алликас. - Если год назад мы покупали фанеру по 300 евро за кубометр, то сейчас это 800 евро. Древесина также подорожала почти вдвое. В мебельном производстве цены нельзя поднять в одночасье, это необходимо согласовывать заранее, по крайней мере, за месяц».

По словам Алликаса, в мебельной промышленности Võru Empak большое количество электроэнергии расходуют, например, пилы и компрессор, который во всем доме питает оборудование, работающее на сжатом воздухе. «А также освещение, - добавил глава компании. - Хотя мы также установили светодиодную технику в некоторых цехах, их все еще немного. Сейчас мы внимательно ходим по дому и выключаем свет там, где в данный момент нет движения».

Солнечный парк Empak может обеспечить около трети потребностей станции в электроэнергии с учетом затрат прошлых лет. «Инвестиции были довольно большими, и потребуется время, чтобы в один прекрасный день они окупились», - сказал Алликас. Номинальная мощность солнечного парка, построенного на опоре крыши здания, составляет 50 кВт/ч.

Самостоятельно стать производителем электроэнергии не так-то просто

"Резкий рост цен на электроэнергию не окажет на нас значительного влияния в этом году, но в долгосрочной перспективе определенно повлияет», - сказал генеральный директор UPM-Kymmene Otepää Сильвер Рыймуссаар, отметив, что фанерный завод является одним из крупнейших потребителей электроэнергии в Валгаском уезде.

По словам Рыымусаара, рост цен на электроэнергию вызывает беспокойство и, вероятно, простых решений нет. «Это сложная ситуация, в которой нет хорошего выбора, особенно для тех, кто в настоящее время покупает электроэнергию по биржевой цене, - сказал Рыымуссаар. - Для них влияние повышения цен будет значительным и, возможно, даже катастрофическим для некоторых энергоемких компаний, если затраты вырастут так резко».

Рыымусаар подтвердил, что у завода UPM-Kymmene в Отепя есть возможность стать производителем электроэнергии, хотя с этим связаны свои риски и ограничения. «Мы планируем солнечный парк уже пару лет, но эти процессы идут не очень быстро», - уточнил он.

По словам Рыымуссаара, инвестиции в электроэнергетику в промышленности стали намного привлекательнее, чем несколько лет назад - будь то установка светодиодного освещения или строительство солнечных парков. По его словам, чем выше цена на электроэнергию, тем быстрее срок окупаемости вложений.

«Производство не остановится и после повышения цен на электроэнергию», - сказал член правления деревообрабатывающего предприятия Peetri Puit O Пеэтер Пеэдомаа. «В настоящее время у нас достаточно мощностей, чтобы оплачивать все счета за электроэнергию. Тем не менее, цены сейчас очень суровые, и я хотел бы надеяться, что они не останутся такими».

По словам Пеэдомаа, Peetri Puit за последние годы сделал крупные инвестиции в размере десяти миллионов евро, но, к сожалению, до солнечных батарей дело еще не дошло. «Но в следующем году планируется покрыть 14 000 квадратных метров крыш производственных зданий солнечными батареями», - заявил Пеэдомаа. Он добавил, что ожидаемая мощность солнечного парка может составить около 1000-1200 кВт/ч, и что финансовый масштаб проекта составляет в районе одного миллиона евро. Потребление электроэнергии компанией в прошлом году составило 2,3 мегаватт-часа.

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