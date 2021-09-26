Картина дня: прогнозы дефицита товаров, повреждения парома «Эстония» и задержание эксгибициониста
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 26 сентября.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 26 сентября.
Как Европе, так и США грозит нехватка всех видов товаров: от спортивных товаров до корма для животных. Это, по крайней мере изначально, не вина потребителей, которые массово скупают товары, проблемы кроются в производстве и поставке товаров. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 4473 теста на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 465. Читать далее...
Руководитель экспедиции к останкам парома «Эстония» Маргус Курм сообщил, что среди полученных с помощью подводного робота материалов были обнаружены кадры повреждений парома, которые не были замечены на предыдущих видео. Читать далее...
Аркадий Бабченко в представлении не нуждается. Скандально известный оппозиционный журналист, военкор и писатель покинул Россию еще в 2017-м. После этого он несколько лет жил в Украине, а сейчас его часто можно встретить в Таллинне. Читать далее...
Рекордный рост цен на электроэнергию побудил многие промышленные компании подумать о создании в ближайшем будущем собственных солнечных парков. Читать далее...
По словам профессора Таллиннского университета Мати Хейдметса, жесткие меры в отношении вакцинации нужно было предпринять гораздо раньше, потому что в условиях демократии меньшинство должно в конечном итоге подчиниться большинству. Читать далее...
Полиция опознала и доставила в полицейский участок человека, который 16 сентября нарушал правила поведению в общественном месте. Читать далее...
В 1974 году американец Рональд Дефео в Амитивилле, в южной части Лонг-Айленда, застрелил всю свою семью - родителей, двух сестер и двух братьев. Год спустя в их дом переехала другая семья, но менее чем через месяц сбежала оттуда, заявив, что дом, в котором произошла резня, был одержим. Позже выяснилось, что история семьи полна небылиц. Фразу "ужас Амитивилля" слышали многие, но не все знают о семейных конфликтах, алчности и лжи, которые сопровождают эту историю. Читать далее...
Украинский спортсмен уверенно выиграл этот бой по очкам и отобрал у британца три чемпионских пояса. Читать далее...
Между руинами тартуского Домского собора в пятницу вечером должен был быть установлен новый рекорд Гиннесса, но погода не благоприятствовала полевым испытаниям, поэтому мероприятие было перенесено в зал третьего этажа Исторического музея. В музей были доставлены тысячи лимонов, чтобы измерить получаемое из них напряжение и тем самым войти в историю. Читать далее...
В Германии в это воскресенье проходят первые за 19 лет выборы Бундестага, на которые правящий Христианско-демократический союз ведет не Ангела Меркель. Читать далее...