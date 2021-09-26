Напавший с шампуром на человека предстанет перед судом: обвиняемый уже сидел за убийство

На сей раз против него выдвинуто обвинение в том, что 12 июня этого года в Пюсси неподалеку от жилых домов по улице Виру он ударил шампуром в шею другого мужчину, причинив ему телесные повреждения, сообщили rus.err.ee в прокуратуре.

В 2012 году обвиняемый получил 11 лет тюрьмы за убийство собутыльника в квартире одного из домов на улице Сыле в Пыхья-Таллинне. В октябре 2019 года его освободили из тюрьмы досрочно под электронное наблюдение.