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  • Напавший с шампуром на человека предстанет перед судом: обвиняемый уже сидел за убийство

Напавший с шампуром на человека предстанет перед судом: обвиняемый уже сидел за убийство

Наручники. Снимок иллюстративный. ФОТО: Arvo Meeks / Valgamaalane

Вируская окружная прокуратура отдала под суд по обвинению в покушении на убийство 51-летнего мужчину, который ранее уже сидел в тюрьме за лишение жизни.

На сей раз против него выдвинуто обвинение в том, что 12 июня этого года в Пюсси неподалеку от жилых домов по улице Виру он ударил шампуром в шею другого мужчину, причинив ему телесные повреждения, сообщили rus.err.ee в прокуратуре.

В 2012 году обвиняемый получил 11 лет тюрьмы за убийство собутыльника в квартире одного из домов на улице Сыле в Пыхья-Таллинне. В октябре 2019 года его освободили из тюрьмы досрочно под электронное наблюдение.

Судебное следствие по делу об инциденте в Пюсси начнется в Вируском уездном суде в сентябре 2022 года.

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