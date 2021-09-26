Вс, 26.09.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Золотая маска
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Журнал The Lancet распустил группу, изучавшую источник коронавируса

Ухань. ФОТО: STR

Рабочая группа, которая изучала происхождение вируса SARS-CoV-2, распущена из-за связей с институтом вирусологии в китайском Ухане, сообщила американская газета Wall Street Journal.

Научный медицинский журнал The Lancet распустил группу ученых, изучавшую происхождение коронавируса SARS-CoV-2, сообщила в субботу, 25 сентября, американская газета Wall Street Journal со ссылкой на главу комиссии по COVID-19 журнала The Lancet Джеффри Сакса. По ее сведениям, решение о роспуске принято после того, как стало известно о связях некоторых членов группы с американской некоммерческой организацией EcoHealth Alliance, сотрудничавшей с институтом вирусологии в китайском Ухане, где впервые была зафиксирована вспышка COVID-19.

Профессор Колумбийского университета Сакс указал, что выступал против столь явных связей рабочей группы The Lancet с институтом в Ухане - "одним из основных пунктов всего исследования". Как пишет далее WSJ, глава EcoHealth Alliance Питер Дазсак до июня 2021 года возглавлял рабочую группу The Lancet, а ее некоторые члены сотрудничали с ним либо самой организацией. Дазсак является противником гипотезы о лабораторном происхождении коронавируса SARS-CoV-2, указывается далее.

В конце августа спецслужбы США опубликовали рассекреченную версию расследования, проведенного по распоряжению президента страны Джо Байдена, в котором их эксперты не смогли установить однозначный источник происхождения коронавируса. Они пришли к выводу, что власти Китая не обладали информацией о SARS-CoV-2 до начала вспышки вирусной пневмонии COVID-19. Большинство ведомств, входящих в разведсообщество США, тоже убеждены, что вирус произошел не в результате генной манипуляции. В качестве "правдоподобных гипотез" называется как переход от животного к человеку при естественном контакте, так и инцидент в лаборатории.

ВОЗ также не смогла сделать однозначных выводов

Группа международных экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ранее также не сделала однозначных выводов об источнике нового коронавируса. Она смогла посетить Ухань только в январе 2021 года - более чем через год после первых отчетов об обнаружении вируса. В опубликованном в марте докладе эксперты ВОЗ классифицировали "лабораторную гипотезу" происхождения вируса как "крайне маловероятную".

Великобритания и США весьма критически отнеслись к обнародованным выводам, заявив, что Китай намеренно отказал экспертам в доступе к данным и образцам. Позднее и глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус не исключил "лабораторную гипотезу". В июле 2021 года Пекин отверг план ВОЗ, предусматривающего второй этап изучения происхождения COVID-19 в Китае. Заместитель главы Госкомитета здравоохранения КНР Цзэн Исинь, в частности, заявил журналистам, что предложение ВОЗ содержит "формулировки, которые не уважают науку", и что Пекин не согласен с этим планом. В середине августа ВОЗ заявила о возобновлении исследований по установлению источника SARS-CoV-2.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back