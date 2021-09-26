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Главный аэропорт Нидерландов сделал маски необязательными для пассажиров

Cхипхол ФОТО: REMKO DE WAAL / ANP

Главный аэропорт Нидерландов — Схипхол в Амстердаме — с 25 сентября сделает ношение масок необязательным для пассажиров, сообщает портал avianews.com.

Также воздушные ворота больше не будут требовать соблюдать дистанцию 1,5 метра между людьми, однако посоветовали пассажирам давать друг другу достаточно пространства, где это возможно.

Для путешественников, которые вылетают, новые правила будут действовать до выхода на посадку, где сканируют посадочные талоны. Перед входом в самолет маску все же потребуется надеть.

Также ее нужно будет носить пассажирам, которые прилетели в Амстердам, до момента, пока они не выйдут в зал получения багажа.

Согласно новым правилам, с 25 сентября посетить кафе и рестораны в общедоступной зоне терминала в Схипхоле смогут только люди, которые имеют действующий COVID-сертификат. Он должен подтверждать, что человек прошел вакцинацию от COVID-19, переболел коронавирусом или недавно сдал анализ и получил негативный результат.

Данные требования не распространяются на пункты общепита, которые расположены в зоне вылета с ограниченным доступом. Пройти сюда могут только пассажиры, которые прошли контроль на авиационную безопасность.

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