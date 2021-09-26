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Эстонская компания Enefit Green строит в Литве свой крупнейший ветропарк

Ветропарк Enefit Green в Палдиски. ФОТО: Enefit Green

Крупнейший производитель ветряной энергии в странах Балтии компания Enefit Green приняла инвестиционное решение о строительстве в Литве еще одного ветропарка.

Ветропарк в Акмене с 14 ветряками, мощность которого составит 75 мегаватт (МВт), станет крупнейшим на сегодняшний день для Enefit Green, он будет готов к концу 2023 года. В июне компания объявила о строительстве ветропарка Шилале II в Литве, который будет готов к началу 2023 года, сообщается на домашней странице предприятия.

Недавнее инвестиционное решение о ветропарке в Акмене позволит Enefit Green продолжить реализацию своего амбициозного плана роста и увеличить производство энергии ветра. Проект включает в себя установку 14 ветряков номинальной мощностью 5,3 и 5,5 мегаватт (МВт).

Общая стоимость инвестиции составляет около 85 миллионов евро. Прогнозируемый годовой объем производства ветропарка составит около 258 гигаватт-часов (ГВтч), или почти пятую часть нынешнего годового объема производства ветровой энергии компании.Такой объем покрывает годовую потребность в электроэнергии около 80 000 домов.

По словам председателя правления Enefit Green Ааво Кярмаса, он очень рад сделать еще один большой шаг в производстве зеленой электроэнергии в виде инвестиционного решения по ветропарку Акмене.

«Возобновляемая электроэнергия – это самый быстрый способ достичь углеродной нейтральности, а ветер и солнце – источники возобновляемой энергии, обладающие наибольшим потенциалом в Балтийском регионе. Благодаря новым строящимся ветропаркам Enefit Green внесет свой вклад в достижение государственных климатических целей и значительное увеличение доли производства ветряной энергии в регионе. Кроме того, это позволяет нам предлагать клиентам Eesti Energia еще больше зеленой электроэнергии», - прокомментировал Кярмас.

По примеру проекта ветропарка Шилале II, компания Enefit Green подписала договоры о строительстве ветропарка Акмене с международным производителем ветряков GE Renewable Energy и строительной компанией Merko. Опытные партнеры были найдены посредством тендеров.

Общая мощность ветряных электростанций, принадлежащих сегодня Enefit Green, составляет 398 МВт, они производят почти 1,1 тераватт-часа электроэнергии в год. В марте этого года компания объявила, что к 2023 году построит ветропарк мощностью 20 МВт в Пуртсе, Ида-Вирумаа. Кроме того, в июне было объявлено о строительстве в Литве ветропарка Шилале II мощностью 43 МВт, который будет готов к началу 2023 года.

Реализация проектов развития Enefit Green поддерживает стратегию концерна Eesti Energia по постепенному переходу к производству углеродно-нейтральной энергии.

Дочернее предприятие Eesti Energia, основанная в 2016 году компания Enefit Green, является одним из ведущих и самых универсальных производителей возобновляемой энергии в регионе Балтийского моря Компании на четырех рынках – в Эстонии, Латвии, Литве и Польше в общей сложности принадлежит 22 ветропарка, 4 станции совместного производства, 38 солнечных электростанций, завод по производству пеллет и гидроэлектростанция.

В 2020 году предприятие произвело в общей сложности 1,35 тераватт-часа (ТВтч) электроэнергии. Enefit Green поставила перед собой цель стать крупнейшей компанией в области возобновляемой энергии в регионе.

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