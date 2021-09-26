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Новый парламент Исландии создал беспрецедентную ситуацию в европейской политике

Катрина Якобсдотир. ФОТО: HALLDOR KOLBEINS

Согласно официальным результатам выборов, опубликованным в воскресенье 26 сентября, более половины нового парламента Исландии будут возглавлять женщины, пишет Rus.TVNET.

В субботу в Исландии прошли парламентские выборы, на которых десять партий боролись за 63 места в законодательном органе.

Правящей коалиции удалось сохранить большинство, хотя партия премьер-министра Катрины Якобсдотира проиграла.

Партия Левых и Зеленых, которую представляла Якобдотира потеряла три места в парламенте, а правоцентристская Партия прогресса получила пять мест.

Между тем, третья коалиционная партия, Консервативная партия независимости, сохранила за собой 16 мест в парламенте. В общей сложности правящая коалиция получила 37 мест, но неизвестно, решат ли три партии продолжать править вместе и удастся ли Якобсдотире сохранить пост премьер-министра.

Согласно прогнозам, основанным на официальных результатах выборов, из 63 мест в парламенте 33, или 52%, получили женщины.

По данным Всемирного банка, ни в одной другой европейской стране женщины не занимают более 50% мест в национальных парламентах.

В Швеции женщины занимают 47% мест в парламенте.

По данным Межпарламентского союза, в пяти других странах мира в настоящее время есть парламенты, в которых не менее половины мест занимают женщины: Руанда (61%), Куба (53%), Никарагуа (51%) и Мексика ( 50%) и Объединенные Арабские Эмираты (50%).

Исландия уже давно является пионером в области гендерного равенства и прав женщин и занимает первое место в рейтинге глобального гендерного равенства Всемирного экономического форума (ВЭФ) за последние 12 лет.

Исландия предлагает равный отпуск по уходу за ребенком как для мужчин, так и для женщин, и ее первый закон о равной оплате труда для мужчин и женщин был принят в 1961 году.

Исландия также была первой страной, избравшей президентом женщину в 1980 году.

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