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  • Заправки в Великобритании столкнулись с дефицитом топлива на фоне ажиотажного спроса

Видео ⟩ Заправки в Великобритании столкнулись с дефицитом топлива на фоне ажиотажного спроса

Londonis asetsev bensiinijaam Shell ФОТО: STEFAN WERMUTH / REUTERS

Британские заправки столкнулись с дефицитом бензина из-за нехватки водителей для доставки топлива. Автовладельцы выстроились в очереди на АЗС

На заправочных станциях в Великобритании возникли длинные очереди, а на некоторых из них закончилось топливо, пишет Bloomberg. Как пишет агентство, повышенный спрос на бензин вызвали сообщения о том, что в Великобритании не хватает водителей для доставки топлива.

В соцсетях распространяются фотографии и видео того, как автомобилисты пытаются набрать бензина впрок в канистры или как они устраивают драку на заправке из-за места в очереди. Полиция призвала граждан сохранять благоразумие, не устраивать драк, не загораживать проезжую часть автомобилями, не выкачивать весь бензин на заправках, поскольку он может потребоваться, например, автомобилям скорой помощи или пожарным.

Shell не стала комментировать конкретные случаи, но ранее сообщила, что перенаправляет поставки топлива в Великобританию на фоне увеличения спроса на некоторых из своих АЗС. Компания также предупреждала, что повышенный спрос «может привести к увеличению очередей».

Представитель BP сообщил Bloomberg, что дефицит хотя бы одного вида топлива зафиксирован как минимум на 50 заправках компании в Великобритании.

23 сентября, компания BP, второй по объему розничный продавец топлива в Великобритании, сообщила, что закрывает некоторые заправочные станции из-за нехватки водителей грузовиков по всей стране. «У нас возникли проблемы с поставками топлива на некоторых наших розничных точках в Великобритании, и, к сожалению, часть из них временно закрыта из-за нехватки топлива», — говорилось в сообщении BP.

При этом британское правительство попыталось подавить панические закупки бензина автовладельцами. Оно заявило, что дефицита топлива нет и жители могут продолжать закупать его в обычном режиме. «У нас очень устойчивая и надежная цепочка поставок», — утверждает пресс-секретарь премьера Бориса Джонсона, добавив, что власти осознают «проблемы, с которыми сталкивается промышленность, и предприняли шаги для их поддержки».

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