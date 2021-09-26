За последние 10 лет цены на жилье в центре Таллинна выросли на 30 процентов

«Если в 2011 году стоимость 1 кв.м. составляла 1225€, то в 2021 году уже более 2 тысяч евро. Только за этот год цены взлетели на несколько сотен евро. И такая тенденция, по нашему мнению, будет сохраняться», — сообщил Артем Уманец в переданном BNS пресс-релизе.

По данным портала KV.ee, в Таллинне наблюдался рост цен на жилье даже в период разгара пандемии. Так, средняя цена по Таллинну в августе 2021 года составляла 2295€ за кв.м, хотя еще в начале 2017 года она не превышала двух тысяч евро.

В историческом центре города за квадратный метр нужно выложить в среднем 3627€, и, по данным Банка Эстонии, в центре Таллинна цена за квадратный метр жилплощади достигает даже пяти тысяч евро. Проанализировав предложения на KV.ee, можно в это убедиться. Самое дорогое жилье, которое продается в центре — 4-комнатная квартира площадью 180 кв.м. за 990 тысяч евро (1 кв.м. — 5494€).

«В целом за 10 лет средняя цена квадратного метра в Таллинне выросла в два раза. Конечно, многие покупают серийные квартиры в новостройках. Но всё же, если проанализировать предложения в самом центре Таллинна, то и они тоже очень популярны, хотя рост цен за 10 лет на такие квартиры составил около 30%», — отметил Уманец.

По данным компании Arco Real Estate, в августе 2021 года средняя цена серийных квартир в Риге выросла до 877€ за кв.м. Но это всё равно почти в два раза меньше, чем на 1 июля 2007 года, когда средняя цена серийной квартиры без ремонта достигла рекордно высокого значения в 1 620€ за кв.м.

В центре Риги средняя цена за кв.м. составляет €2500 — это дешевле, чем в центре Таллинна. Но есть апартаменты, которые в разы дороже, чем в соседней Эстонии. Самые дорогие квадратные метры в квартире, которая, как и в Таллинне, имеет площадь 184 кв.м., и продается за 1 млн 750 тысяч евро (9 490€ за кв.м.)

«Из всех стран Европы Латвия показывает наименьший рост цен на жилье. Хотя этот рост стабилен, ситуация здесь намного лучше, чем в Литве, где за год жилье выросло в цене более чем на 13%. Если даже случится так, что жилье в Латвии подешевеет, это не будет очень большим падением», — подчеркнул Уманец.

По данным консалтинговой компании City Development Solutions, цены в Киеве стабильно показывают небольшой рост. В первом полугодии они выросли на 5,1% и достигли значения в 1533€ за кв.м.

«Самое большое падение цен на квартиры в Украине было в 2008 году, во время финансового кризиса. На данный момент цены вернулись на солидный уровень. Несмотря на коронавирус, цены продолжают медленно, но стабильно расти», — отметил Уманец.

Но в столице Украины продаются такие квартиры, которых не сыскать в странах Балтии. Например, в центре Киева продается квартира площадью 310 кв.м., стоимость которой составляет 4 млн 662 тысячи евро. Один квадратный метр в этой квартире стоит 15 тысяч евро.

В элитные квартиры в Киеве вкладывают сотни тысяч евро иностранцы, в частности из ОАЭ. Все это стало возможным благодаря стабильной ситуации в стране и восстановлению экономики.