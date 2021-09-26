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  • В Швейцарии проводится референдум о легализации однополых браков. Какие прогнозы?
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В Швейцарии проводится референдум о легализации однополых браков. Какие прогнозы?

Радужный флаг. Иллюстративное фото. ФОТО: ELIJAH NOUVELAGE/REUTERS

В воскресенье, 26 сентября, в Швейцарии проходит референдум о легализации однополых браков.

В декабре 2020 года швейцарский парламент одобрил закон, разрешающий однополым парам вступать в брак.

Однако в швейцарской системе прямой демократии новые законы можно оспорить и поставить на референдум, если за 100 дней будет собрано 50 000 подписей.

В процветающей стране с населением 8,6 миллиона человек оппоненты собрали более 60 тысяч подписей.

Швейцарцы на национальном, региональном и местном уровнях голосуют по различным вопросам от трех до четырех раз в год, либо по оспариваемым законам, либо по предложениям, собравшим достаточное количество подписей.

В настоящее время однополые пары могут зарегистрировать гражданское партнерство в Швейцарии. Однако этот статус не гарантирует тех же прав, что и брак, включая приобретение гражданства и совместное усыновление детей.

Последние опросы показывают, что более 60% респондентов поддерживают легализацию однополых браков.

Швейцарцы сегодня также голосуют за повышение налогов для богатых, но это, скорее всего, будет отклонено.

По данным gfs.bern, 64% проголосовали за легализацию однополых браков на референдуме. Против проголосовали 36%.

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