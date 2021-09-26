В центре Таллинна при задержании пьяного водителя пострадал полицейский

«Во время наблюдения за дорожным движением на улице Йыэ патрульные полицейские заметили, что фургон Volkswagen маневрирует на тротуаре, водитель за рулем разговаривает по телефону и у него не пристегнут ремень безопасности», - сказал патрульный руководитель Кесклиннаского отделения полиции Штеффен Тамм. Полицейские остановили автомобиль, и, поскольку у водителя были явные признаки алкогольного опьянения, патруль проверил трезвость 50-летнего водителя.

«После того, как полиция опознала мужчину с признаками употребления алкоголя, мы попросили его выйти из машины. Затем мужчина стал агрессивным и оказал сопротивление. Сотрудники полиции задержали мужчину на месте, один патрульный полицейский пострадал», - сказал Тамм. Скорая помощь доставила пострадавшего полицейского в больницу для медицинского осмотра. После осмотра его отпустили на домашнее лечение.