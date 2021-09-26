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  • В центре Таллинна при задержании пьяного водителя пострадал полицейский
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В центре Таллинна при задержании пьяного водителя пострадал полицейский

Полицейский. Иллюстративное фото. ФОТО: Arved Breidaks / Lõuna-Eesti Postimees

Сегодня в 16.40 полицейские задержали употребившего алкоголь 50-летнего мужчину. При задержании мужчина оказал сопротивление, в результате чего пострадал один чиновник полиции.

«Во время наблюдения за дорожным движением на улице Йыэ патрульные полицейские заметили, что фургон Volkswagen маневрирует на тротуаре, водитель за рулем разговаривает по телефону и у него не пристегнут ремень безопасности», - сказал патрульный руководитель Кесклиннаского отделения полиции Штеффен Тамм. Полицейские остановили автомобиль, и, поскольку у водителя были явные признаки алкогольного опьянения, патруль проверил трезвость 50-летнего водителя.

«После того, как полиция опознала мужчину с признаками употребления алкоголя, мы попросили его выйти из машины. Затем мужчина стал агрессивным и оказал сопротивление. Сотрудники полиции задержали мужчину на месте, один патрульный полицейский пострадал», - сказал Тамм. Скорая помощь доставила пострадавшего полицейского в больницу для медицинского осмотра. После осмотра его отпустили на домашнее лечение.

В отношении задержанного мужчины начато производство о проступке.

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