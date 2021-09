Terviseamet kärpis pressiteadetest andmeid.

Enne esitati esimesena positiivsed koroonatestid, nüüd on rõhk koroonapatsientide arvul.

Miks? Ehk on põhjus allolevas tabelis - Eesti on nakatumistega jälle Euroopa tipus. pic.twitter.com/AqvDFxlt2F