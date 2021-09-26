Предварительные итоги: на выборах в Германии вперед выходят социал-демократы
На парламентских выборах в ФРГ вперед с минимальным отрывом выходит Социал-демократическая партия Германии (СДПГ). По состоянию на 19.59 (20.59 мск) в воскресенье, 26 сентября, она набирает 25,5% голосов, а блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) - 24,5%. Об этом свидетельствуют неофициальные предварительные результаты, которые публикует социологическая служба Infratest dimap по заказу телерадиокомпании ARD.