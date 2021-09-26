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Предварительные итоги: на выборах в Германии вперед выходят социал-демократы

На выборах в Германии вперед выходят социал-демократы. ФОТО: Odd Andersen

На парламентских выборах в ФРГ вперед с минимальным отрывом выходит Социал-демократическая партия Германии (СДПГ). По состоянию на 19.59 (20.59 мск) в воскресенье, 26 сентября, она набирает 25,5% голосов, а блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) - 24,5%. Об этом свидетельствуют неофициальные предварительные результаты, которые публикует социологическая служба Infratest dimap по заказу телерадиокомпании ARD.

На третьем месте партия "Союз-90/"зеленые", набирающая 13,8% голосов. Свободная демократическая партия (СвДП) получает 11,7%, а правопопулистская "Альтернатива для Германии" - 10,9%. По данным Infratest dimap, в парламент также проходит Левая партия - за нее проголосовали 5% избирателей, пишет Deutsche Welle.

Парламент формируется по смешанной системе

Правительство Германии 16 лет возглавляла Ангела Меркель (Angela Merkel) из Христианско-демократического союза (ХДС). Последние восемь лет младшим партнером блока ХДС/ХСС по правящей коалиции была Социал-демократическая партия Германии.

Немецкий парламент формируется по смешанной системе. Половина мест отводится кандидатам, которые были избраны в 299 одномандатных округах простым большинством голосов, то есть по мажоритарной системе. Вторая половина распределяется между кандидатами, прошедшими в бундестаг по партийным спискам, в зависимости от того, сколько голосов получила та или иная партия.

Рекордное число избирателей проголосовало по почте

В течение нескольких недель поступали сообщения о том, что рекордное число избирателей проголосовало по почте. Их доля может составить около 40 процентов. Одна из причин - пандемия коронавируса.

Граждане ФРГ избрали депутатов 20-го по счету бундестага. Через несколько недель законодателям предстоит выбрать нового канцлера Германии, который затем сформирует правительство.

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