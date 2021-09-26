Предварительные итоги: на выборах в Германии вперед выходят социал-демократы

На третьем месте партия "Союз-90/"зеленые", набирающая 13,8% голосов. Свободная демократическая партия (СвДП) получает 11,7%, а правопопулистская "Альтернатива для Германии" - 10,9%. По данным Infratest dimap, в парламент также проходит Левая партия - за нее проголосовали 5% избирателей, пишет Deutsche Welle.

Парламент формируется по смешанной системе

Правительство Германии 16 лет возглавляла Ангела Меркель (Angela Merkel) из Христианско-демократического союза (ХДС). Последние восемь лет младшим партнером блока ХДС/ХСС по правящей коалиции была Социал-демократическая партия Германии.

Немецкий парламент формируется по смешанной системе. Половина мест отводится кандидатам, которые были избраны в 299 одномандатных округах простым большинством голосов, то есть по мажоритарной системе. Вторая половина распределяется между кандидатами, прошедшими в бундестаг по партийным спискам, в зависимости от того, сколько голосов получила та или иная партия.

Рекордное число избирателей проголосовало по почте

В течение нескольких недель поступали сообщения о том, что рекордное число избирателей проголосовало по почте. Их доля может составить около 40 процентов. Одна из причин - пандемия коронавируса.