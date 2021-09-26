Результаты экзитполов не определили победителя на выборах в Германии
На парламентских выборах в Германии победу может одержать как консервативный блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС), так и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ). По данным опросов избирателей, проведенным социологической службы Infratest dima, обе партии набирают по 25 процентов голосов. Эти цифры были обнародованы сразу после закрытия участков для голосования в воскресенье, 26 сентября, пишет Deutsche Welle.