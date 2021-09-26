Кайа Канепи выиграла турнир ITF в США
Бывшая первая ракетка Эстонии Кайя Канепи (WTA 68) выиграла турнир ITF, обыграв в Форт-Уэрте, штат Техас, американку Кайлу Дэй (WTA 574) со счетом 6:2, 6:1, пишет Postimees.
Бывшая первая ракетка Эстонии Кайя Канепи (WTA 68) выиграла турнир ITF, обыграв в Форт-Уэрте, штат Техас, американку Кайлу Дэй (WTA 574) со счетом 6:2, 6:1, пишет Postimees.
В то время как Анетт Контавейт выиграла сегодня турнир WTA в Остраве, Канепи стала победителем турнира, класс которого чуть ниже, в Соединенных Штатах. На пути к финалу Канепи в полуфинале обыграла Александру Божович (WTA 505) со счетом 3:6, 6:3, 6:4. Призовой фонд турнира составляет 25 000 долларов.
Это также первый случай в истории, когда Канепи и Контавейт выиграли турнир в один и тот же день.