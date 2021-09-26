Полиция ищет 86-летнего Анатолия

У Анатолия худощавое телосложение и короткие седые волосы. Когда он уходил из дома, на нем было темное пальто с воротником на молнии, черные спортивные брюки и коричневая обувь. На нем была темно-серая шапка, а на шее - темный шарф с узором. У него были с собой две лыжные палки для ходьбы.