Вс, 26.09.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Золотая маска
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Полиция ищет 86-летнего Анатолия

Анатолий. ФОТО: Erakogu

Полиция ищет 86-летнего Анатолия, который сегодня днем ушел из своего дома на улице Метса в Пярну в неизвестном направлении.

Мужчина может испытывать трудности с восприятием окружающего и передвигаться по Пярну на рейсовых автобусах.

У Анатолия худощавое телосложение и короткие седые волосы. Когда он уходил из дома, на нем было темное пальто с воротником на молнии, черные спортивные брюки и коричневая обувь. На нем была темно-серая шапка, а на шее - темный шарф с узором. У него были с собой две лыжные палки для ходьбы.

Полицейские общались с близкими Анатолия и проверили разные места, где он мог находиться. Описание Анатолия также было передано полицейским патрулям.

Полиция просит всех, кто видел Анатолия или знает о его возможном местоположении, безотлагательно сообщить об этом по номеру 112.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back