Полиция ищет 86-летнего Анатолия
Полиция ищет 86-летнего Анатолия, который сегодня днем ушел из своего дома на улице Метса в Пярну в неизвестном направлении.
Полиция ищет 86-летнего Анатолия, который сегодня днем ушел из своего дома на улице Метса в Пярну в неизвестном направлении.
Мужчина может испытывать трудности с восприятием окружающего и передвигаться по Пярну на рейсовых автобусах.
У Анатолия худощавое телосложение и короткие седые волосы. Когда он уходил из дома, на нем было темное пальто с воротником на молнии, черные спортивные брюки и коричневая обувь. На нем была темно-серая шапка, а на шее - темный шарф с узором. У него были с собой две лыжные палки для ходьбы.
Полицейские общались с близкими Анатолия и проверили разные места, где он мог находиться. Описание Анатолия также было передано полицейским патрулям.
Полиция просит всех, кто видел Анатолия или знает о его возможном местоположении, безотлагательно сообщить об этом по номеру 112.