Число новых случаев коронавируса в Эстонии за неделю выросло на 19%

С 20 по 26 сентября в Эстонии были выявлены 3762 новых случая заражения - на 19% больше, чем неделей ранее, когда заболели 3161 человек, пишет Rus.ERR.

Двухнедельная кумулятивная заболеваемость за семь дней составляет 520,7 случая на 100 000 населения.

По уездам наиболее высокий показатель в Йыгевамаа - 1231 случай на 100 000 населения, а самый низкий - на Хийумаа - 161 случай.