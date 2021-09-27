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Число новых случаев коронавируса в Эстонии за неделю выросло на 19%

Медицинские маски. ФОТО: unsplash.com

За последние семь дней число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Эстонии увеличилось на 19% в недельном сравнении.

С 20 по 26 сентября в Эстонии были выявлены 3762 новых случая заражения - на 19% больше, чем неделей ранее, когда заболели 3161 человек, пишет Rus.ERR.

Двухнедельная кумулятивная заболеваемость за семь дней составляет 520,7 случая на 100 000 населения.

По уездам наиболее высокий показатель в Йыгевамаа - 1231 случай на 100 000 населения, а самый низкий - на Хийумаа - 161 случай.

В столичном регионе кумулятивная заболеваемость по положению на 26 сентября составляла 428 случаев.

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